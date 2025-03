Reims – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après deux revers de suite et une trêve internationale, les olympiens vont de voir relancer une série de victoire à Reims ce sameid. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match face au Reims comptant pour la 27e journée de Ligue 1, fait donc suite à la cruelle défaite face au PSG et à une interminable trêve internationale. L’OM de De Zerbi va devoir montrer un visage parfait ce samedi afin de se relancer face à une équipe en difficulté qui a besoin de point pour ne pas se retrouver en L2…

a lire aussi : OM : C’est confirmé pour Robinio Vaz !

REIMS – OM : l’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille sera donné ce samedi 29 mars à 17h00. Le match sera diffusé en direct sur la chaîne BeIN Sports 1.

REIMS – OM en streaming

Vous devait être abonné à beINSports pour voir ce match en streaming

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, le coach lombard reconnait que l’OM joue chaque match comme une finale : « Si vous me demandez avant le premier match amical de la saison, je vous dirai la même chose que maintenant. Tous les matches sont des finales, je veux qu’on ait tous cette mentalité ! Quand tu donnes tout, tu ne souffres pas du résultat car tu as tout donné. J’espère que notre bon match à Paris ne va pas entraîner involontairement qu’on se contente de ça. On a bien joué selon vous ? Oui ? Et bien on a pris trois buts et ça m’énerve. Si on avait eu cette qualité contre Lens ou Auxerre, on serait plus haut. Il faut jouer contre le dernier de la même manière qu’au Parc des Princes. »