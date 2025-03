Reims – OM : Troisième match pour l’arbitre, enfin une victoire ?

La Ligue 1 reprend ce week-end après la trêve internationale, et l’OM se rendra à Reims samedi à 17h avec l’objectif de renouer avec la victoire. Après deux défaites consécutives contre Lens (0-1) et Paris (1-3), les Marseillais chercheront à repartir de l’avant face à une équipe champenoise en difficulté, actuellement 15e du championnat et sans victoire depuis 15 rencontres (9 défaites, 6 nuls). Lors du match aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (2-2) au Vélodrome.

L’arbitre de cette rencontre sera Willy Delajod. Âgé de 32 ans, il a déjà officié lors de deux matchs de l’OM cette saison : la défaite à Strasbourg (1-0, 6e journée) et le nul contre Lille au Vélodrome (1-1, 15e journée). Depuis le début de sa carrière, il a arbitré 16 matchs des Olympiens, avec un bilan de 6 victoires, 5 nuls et 5 défaites, dont une élimination en Coupe de France contre Cannet-Roussillon en 2021.

Il sera assisté par Erwan Finjean et Philippe Jeanne, tandis que Mickael Leleu occupera le rôle de 4e arbitre. À la VAR, ce sont Stéphanie Frappart et Ludovic Zmyslony qui seront chargés de l’assistance vidéo.