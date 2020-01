Rennes – OM (0-1) – Les Notes de FCM : Mandanda, Caleta-Car et Kamara solides… Benedetto transparent !

L’Olympique de Marseille réussit un petit braquage en s’imposant 1-0 à Rennes grâce à un but de Strootman en fin de rencontre…

Retour sur les prestations individuelles marseillaises avec Les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 6/10

Décisif et rassurant !

Auteur d’une belle parade en première mi-temps sur une frappe de Bourigeaud, il fait une superbe sortie dans les pieds de Raphinha en seconde période. Au delà de ces deux interventions décisives, le capitaine marseillais a été rassurant, dans ses prises de balles, sa faculté à couper les centres et à calmer les ardeurs bretonnes… Seul bémol, ses relances pas toujours précises dont une directement en tribunes. Les 39% de passes réussies attestent de ce manque de précision…

Bouna Sarr : 4/10

Encore un match à la Bouna…

Il fait les efforts, profite de sa vitesse pour rattraper des coups en défense. Même s’il aurait pu provoquer un penalty en première mi-temps, Sarr déborde d’activité. Problème comme souvent la précision technique n’est pas toujours au rendez-vous. Il peut déborder la défense rennaise sur un une-deux et envoyer un centre au troisième poteau sur l’action. Il a réussi 73% de ses passes, tiré une fois au but. Stat positive, il a tenté et réussi 4 dribbles. Dommage qu’il ne fasse une meilleure utilisation du ballon dans le dernier geste…

D. Caleta-Car : 6/10

Serein et solide, mais parfois à la limite…

Encore une belle copie du défenseur croate. S’il a parfois été surpris par le jeu dans le dos de la défense des rennais, il a souvent été bien placé et a fait jouer sa vitesse pour couper les actions. Intraitable dans les duels aériens, il s’impose souvent (80%). Ses relances sont souvent propres même si ce dernier à jeter quelques ballons en touche pour ne prendre aucun risque. Il s’offre une passe clé dans cette rencontre. Bémol à souligner, ce gros tacle inutile et en retard sur Del Castillo (35e) qui lui a valu un carton jaune. Duje, un défenseur sur qui on peut compter…

Alvaro : 5/10

Plus en difficulté seconde période…

L’Espagnol a comme souvent fait parler son expérience. Son duel avec Niang n’a pas été de tout repos et il n’a pas gagné la partie sur tous les contacts. Secoué en seconde période, il a perdu des duels et a semblait souffrir du genou. Pour autant, Alvaro reste important par sa hargne et sa capacité à couper les ballons.

J.Amavi : 6/10

Amavi n’a pas raté sa rentrée en 2020 !

Auteur de belles prestations fin 2019, le latéral gauche reste sur la même dynamique. Souvent prompt à anticiper les passes et à devancer son adversaire direct, Amavi a été incisif. IL a gagné 75% de ses duels aériens, a réussi plusieurs dribbles et tacles. Un match solide et précieux. Malgré un terrain difficile et un jeu collectif défaillant, il a tenu son poste avec énergie. Une belle promesse pour la seconde partie de saison…

B.Kamara : 7/10

Clairement l’homme du match côté marseillais…

C’est maintenant clair, quand l’OM joue un gros match, André Villas-Boas préfère mettre Kamara en six à la place de Strootman. La mobilité, le sens du placement et la justesse technique du jeune minot fait la différence. Solide dans les duels, il a souvent bien orienté le jeu. Auteur d’un vilain tacle sur Camavinga (50e), il prend logiquement un carton jaune (orangé) qui lui vaudra une suspension (face à Angers?). Kamara est le taulier de ce milieu de terrain…

M.Sanson : 4.5/10

Morgie a vite disparu des radars…

Il a bien débuté le match avec un gros pressing, des fautes glanées et de l’activité. Il a par contre vite été invisible dans cette partie malgré un gros volume de courses. Le milieu de terrain a connu trop de déchet dans ses transmissions (seulement 65% de passes réussies). Aucun tir et seulement 42 ballons touchés. Une rentrée 2020 très moyenne pour celui qui aurait été proposé en Bundesliga…

V.Rongier : 5,5/10

Toujours aussi actif et teigneux…

Trés actif au pressing et à la récupération, Rongier s’est plus appliqué dans ses passes. Avec 88% de passes réussies et surtout 2 passes clés il confirme son influence sur le jeu marseillais. Une grosse activité qui n’a pas assez pesé sur le jeu offensif de l’OM encore trop brouillon. Il est remplacé par Strootman à la 82′ minute, le néerlandais marquera le seul but du match 2 minutes plus tard…

N. Radonjic : 3.5/10

Il n’a pas confirmé un potentiel statut de titulaire…

Villas-Boas est toujours embêté avec ce poste d’ailier droit en l’absence de Thauvin. Radonjic n’a pas changé la donne lors de cette rencontre. 36 ballons touchés, aucun tir et pourcentages de passes réussies famélique (58%). Beaucoup de déchet pour peu de ballons donc. Il aura réussi 3 dribbles sur 4 tentés, une maigre consolation vu sa performance médiocre. Il a été remplacé par Germain à la 65e minute. L’ancien monégasque ne s’est pas montré dangereux mais a fait sa part défensive dans ce rôle d’ailier…

D.Payet : 5.5/10

Pas un grand match, de l’agacement, mais encore un geste décisif !

Moins influent sur le jeu de son équipe, il a comme couvent été un danger pour la défense rennaise par intermittence. Par des passes en première intention, des combinaisons ou des ouvertures, il a déstabilisé le bloc breton par moment, et a tiré 3 fois au but. Cependant, le meneur de jeu excentré a connu énormément de déchet (70% de passes réussies), une seule passe clé ce qui est peu pour lui. Il a fait des efforts défensifs et s’est aussi accroché avec des rennais. On l’a senti par moment proche d’un second jaune, alors que le premier devrait le priver de la réception d’Angers. Malgré pas mal de ratés, il est encore là pour mettre le gardien en difficulté suite à un superbe coup franc, conclut par Strootman. Beaucoup avec peu…

D. Benedetto : 3,5/10

Benedetto en galère sur ce match…

2 tirs pas vraiment dangereux et non cadrés, un famélique total de 27 ballons touchés. Benedetto a bien eu du mal à exister dans cette rencontre. L’argentin a été peu inspiré, et s’est même montré résigné dans certains duels en seconde période. Ce dernier n’a réussi que 47% de ses passes. AVB l’a remplacé par Lopez à la 77e minute. Le minot est allé cherche le coup franc qui amène le but de Strootman…

LE COACH

André Villas-Boas : 5/10

Il a encore fait mordre la poussière à un concurrent direct !

Malgré un match très moyen de son équipe, il n’a d’ailleurs pas caché son agacement suite à la prestation en seconde période de ses joueurs. Il gagne encore un match important qui prouve que son approche mentale de ce genre de match est efficace.

Il avait fait un choix assez logique sur sa composition de départ, même si Radonjic n’a pas été bon, Kamara a été impérial au milieu. Les entrées de Lopez et Strootman ont été décisives sur le but marqué. Petite victoire mais très précieuse…