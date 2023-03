Rennes – OM (0-1) : Marseille fait une très bonne opération !

Marseille démarre la rencontre avec son envie habituelle de presser haut. Les olympiens se procurent deux occasions assez franches. Under manque le cadre d’une frappe décroisée sur un centre de Sanchez (9′). Clauss manque un face à face avec mandanda (12′).

Au fil des minutes, Rennes parvient inquiéter un OM encore fébrile défensivement. Guerri frappe sur la barre transversale (15′) puis Kalimuendo oblige Pau Lopez à réaliser une parade décisive sur une tête à bout portant de (28′). Souvent trop brouillons techniquement, les olympiens ont dès lors bien plus de mal à reprendre le dessus.

A la pause Tudor décide de remplacer Guendouzi par Malinovsky mais l’OM est toujours à la peine offensivement. Sur un coup franc rapidement et astucieusement joué, Marseille prend toutefois l’ascendant. Rongier trouve Under dans la profondeur derrière le mur rennais. Le Turc, adresse un centre parfait au sol pour Kolasinac, qui trompe Mandanda du gauche (0-1, 57′).

Les marseillais vont tout faire pour conserver ce résultat et vont y parvenir non sans se faire peur jusque dans les dernières secondes. L’Olympique de Marseille réalise la bonne opération de cette 26e journée de championnat dans le haut du classement en reprenant deux points sur Lens, Lille, et Monaco.