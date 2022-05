Rennes OM (2-0) : Une déroute qui risque de couter très très chère !

Grosse pression de Rennes dès l’entame du match. Les marseillais se font ainsi surprendre sur une attaque rapide conclut du plat du pied par Bourigeaud sur la droite de la surface d’une frappe croisée au sol qui trompe Mandanda (1-0, 12′).

L’OM peine à conserver le ballon face à l’intensité mise par les Rennais. Le club olympien est tout proche d’encaisser un second but sur une nouvelle frappe de Bourigeaud à bout portant qui frôle le poteau (32′).

Marseille souffre et finit par craquer. Suite à une perte de balle Tait récupère et lance Terrier sur l’aile gauche qui adresse un centre au point de penalty où surgit Majer qui ne laisse aucune chance à Mandanda (35′, 2-0). Les olympiens se sont fait balader lors de cette première période et n’ont pas cadré une frappe.