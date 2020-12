Rennes – OM (2-1) : Marseille perd le match, Amavi… et Gueye

L’Olympique de Marseille s’incline 2-1 face à Rennes à l’occasion de la 15e journée. Un match a basculé au moment où Mr Turpin a décidé de mettre un second carton jaune sévère à Gueye, synonyme d’exclusion…

Rennes 2 1 OM Traoré 63′ 24′ Gueye Hunou 83′

Le MAtch

Les marseillais ont très bien démarré la rencontre. Ils auraient d’abord pu ouvrir la marque en début de match mais tête de Léonardo Balerdi sur une coup franc de Payet est sauvée sur sa ligne par Maouassa (8′). Sur un magnifique centre de Florian Thauvin, Benedetto manque le cadre à quelques mètre des cages (13′). Deux occasions énormes manquées par l’OM.

Marseille domine et prend logiquement l’avantage grâce à une très belle frappe de Pape Gueye de 20 mètres plein axe (0-1, 24′). Alors que les olympiens maîtrisent complètement la rencontre, Gueye est exclu injustement pour un coup involontaire sur Niang qui lui vaut un second carton jaune. Un scandale de plus signé Clément Turpin (36′).

Marseille va maintenant devoir tenir à dix jusqu’à la fin la rencontre.

Un rouge discutable

Villas-Boas sort Benedetto pour faire entrer Germain, l’attaquant passe côté gauche, Payet se positionne comme faux neuf et l’OM se retrouve en 4-4-1. Une attaque défense se met en place et l’OM souffre. Rennes pousse mais sans coordination, et ne se procure pas de réelles occasions (60′). Finalement après deux changements, Rennes va se relancer suite à un centre de Doku, Traoré marque d’une tête au premier poteau (1-1 / 63′). L’OM défendait bien trop bas en seconde mi-temps et se fait punir…

Terrier rate une belle occasion en écrasant sa frappe (68′). Même chose pour Hunou une minute plus tard. Cuisance et Strootman font leur entrée Thauvin et Payet sortent (71′). Kamara est passé en défense, AVB propose un 5-3-1. Mandanda stoppe quelques frappes, mais aprés un coup franc excentré Aguerd remet sur Hunou qui donne l’avantage à Rennes (2-1 / 83′). Aké remplace Kamara (85′) pour tenter d’aller égaliser mais le match semble avoir basculé. L’OM s’incline 2-1 face à Rennes après une seconde période à sens unique à 10 contre 11…

La superbe frappe de gueye

Le premier but de Pape Gueye avec l’OM. Superbe ! #SRFCOMpic.twitter.com/FZSLAy0bzQ — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 16, 2020

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai Alvaro Balerdi Amavi (Nagatomo 20′)

Rongier Kamara (Aké 85′) Gueye

Payet (Cuisance 71′)

Thauvin (Strootman 71′) Benedetto (Germain 45′)