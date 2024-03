Rennes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Rennes ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de L1.Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Rennes sera diffusée à 17h05 sur Canal + Foot.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Mbemba, Balerdi, Clauss, Sparagna, Garcia, Negouai, Meïté, Merlin

Milieux :

Harit, Ounahi, Kondogbia, Gueye, Veretout

Attaquants :

Correa, Henrique, Ndiaye, Aubameyang, Moumbagna, Sarr.

Rennes

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin

Veretout, Gueye, Harit

Ndiaye

Sarr, Aubameyang.

Rennes :

Mandanda

G. Doué, Omari, Belocian, Truffert

Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria

Blas, Kalimuendo, Gouiri.

Le Stade

Ce match se jouera au Roazhon Park ( 29 778 places).

L’Arbitre de ce Rennes – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Rennes et l’OM est Eric Wattellier. Il sera assisté, le long des lignes de touche, par François Boudikian et Nicolas Rodrigues. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Gaël Angoula. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Cédric Dos Santos.

La Météo

Prévision météo à Rennes à 17h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 33%

– Température 16°C / ressentie 15°C

– Vent : SO 13km/h

– Taux d’humidité : 75%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Rennes en L1

Victoires de l’OM : 48 Match nul : 33 Victoires Rennes : 32

Déclarations d’avant-match

Présent ce samedi en conférence de presse, Jean-Louis Gasset n’a pas tari d’éloges sur son adversaire : « C’est une équipe joueuse avec un jeu d’intelligence. Ils ont des joueurs que j’adore comme Bourigeaud et Terrier. Bourigeaud a un pied magnifique. On s’est un peu inspiré d’eux pour affronter Villarreal. Ils ont un très bon centre de formation. C’est une référence sur ce plan. On va essayer de faire l’équipe la plus fraîche possible. Ils veulent la possession. Nous aussi. Tout se jouera au milieu. »

Julien Stéphan a donné quelques indications et nouvelles sur son groupe en conférence de presse ce vendredi. Le coach du Stade Rennais était déjà prudent quant à la disponibilité du défenseur Arthur Theate. « Le groupe pour l’OM ? Nous avons trois absents certains, Enzo Le Fée, Fabian Rieder, Mahamou Nadiga et une incertitude concernant Arthur Theate. Il a un souci musculaire, il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. Concernant sa participation à l’entraînement de veille de match, nous prendrons une décision après l’analyse de son examen de contrôle. Des nouvelles d’Enzo Le Fée ? Enzo va bien, il pousse les efforts, des exercices à intensité. Après Marseille, il devrait avoir une ultime semaine de réathlétisation avant de pouvoir réintégrer l’entraînement collectif. Reprendre face à Strasbourg ? Il faudra valider la semaine d’entraînement avant, c’était en tout cas l’objectif initial et nous sommes dans ce timing », expliquait le coach rennais devant les journalistes.