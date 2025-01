Rennes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Rennes ce samedi dans le cadre de la 17e journée de L1.Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille sera donné ce samedi 11 janvier à 21h00. Le match sera diffusé en direct sur DAZN. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Rennes

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Balerdi, Cornelius (ou Brassier)

Henrique Merlin

Hojbjerg, Rongier

Greenwood Rabiot

Maupay

Rennes :

Mandanda (ou Samba)

Assignon, Hateboer, Ostigard, Faye, Truffert

Blas, Fofana, Matusiwa, Gouiri

Kalimuendo.



Le Stade

Ce match se jouera au Roazhon Park ( 29 778 places).

L’Arbitre de ce Rennes – OM

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Rennes et l’OM est Abdelatif Kherradji. Il sera assisté par François Boudikian et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mikaël Lesage. Les deux arbitre assistants vidéo seront Jérémie Pignard et Alexandre Castro.

La Météo

Prévision météo à Rennes à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 1%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 2°C / ressentie 2°C

– Vent : NE 7km/h

– Taux d’humidité : 89%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS Rennes en L1

Victoires de l’OM : 48 Match nul : 33 Victoires Rennes : 33

Déclarations d’avant-match

Roberto De Zerbi : « La préparation du match de demain (samedi) est la même que d’habitude. On s’est entraînés comme s’il n’y avait pas de match ce mardi. Mais après le match de Rennes, on dort là-bas, pour mieux récupérer, plus rapidement, sans voyager de nuit, surtout en hiver. On s’entraînera au retour dimanche matin, dimanche après-midi repos, et reprise lundi. Il nous manque encore pas mal de choses, mais nous avons déjà beaucoup d’acquis. Pour être vraiment fixé, il faut attendre dix-quinze matches au même niveau que celui affiché sur les dernières prestations. On joue bien, oui, mais dans le foot… On va à Rennes et il faut oublier tout ce que tu as fait avant, sinon, tu risques de passer une mauvaise journée ! Mais nous sommes dans la bonne direction, nous avons une identité mentale forte dans cette équipe. Je veux une formation qui commande le jeu, qui génère des occasions. Il faut que les joueurs offensifs aient des statistiques en double-double en fin de saison, pour être au niveau de l’OM et de ses ambitions. »

Jorge Sampaoli : « Pour moi, c’est un vieil amour, un endroit où l’on m’a beaucoup aimé, que j’ai beaucoup aimé, après c’est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l’OM est l’une des meilleures équipes du Championnat, une équipe qui s’est très bien organisée depuis le début de saison et qui a des ambitions. Si je regrette mon choix de partir ? Il est trop tard pour avoir des regrets, j’avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n’étais pas forcément d’accord et par respect pour le président, j’avais opté pour un pas de côté, » a déclaré l’ancien coach argentin de l’OM.