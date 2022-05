Rennes – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais aura lieu à 21h00 à Rennes. Le match sera retransmis en direct sur Canal + Décalé.

Gardien :

Mandanda, Simon, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Mmadi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, Dieng, Under, Ben Seghir, Harit, Milik, Bakambu

Rennes

Gardiens :



Gomis, Alemdar, Salin

Défenseurs :

Traoré, Assignon, Aguerd, Badé, Omari, Meling, Truffert

Milieux :

Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Martin, Majer, Tait

Attaquants :

Doku, Terrier, Laborde, Guirassy, Tel

Olympique de Marseille :

Mandanda

Rongier Caleta Car DCC Peres

Guendouzi Kamara Gueye (ou Harit)

Under Dieng (ou Milik) Gerson

Rennes :

Gomis

Traoré, Santamaria, Omari, Truffert

Tait, Martin, Majer

Bourigeaud, Laborde, Terrier

Ce match se jouera au Roazhon Park ( 29 778 places).

L’arbitre désigné pour la rencontre entre Rennes et l’OM est Benoît Bastien. Il sera assisté par Frédéric Haquette et Hicham Zakrani. Le quatrième arbitre sera Olivier Thual. Pour la VAR, Stéphanie Frapart et Yohann Rouinsard seront chargés d’aider l’arbitre central.

Prévision météo à Rennes à 21h (*)

(*) Prévision accuweather.com

« On a analysé le match face à Nantes, pas pour se flageller mais pour s’améliorer en vue de Marseille, en s’attachant à redonner de la confiance, car un résultat comme ça en fin de saison, c’est dur à encaisser. Il faut être capable de switcher sur un match excitant. Comment on aborde ce match? Avec l’objectif de marquer des points dans la course à l’Europe et de se rapprocher de Marseille, de leur mettre la pression. Car ce qui nous est arrivé mercredi peut aussi arriver à nos concurrents directs sur les deux dernières journées. Maintenant, on affronte une très bonne équipe, performante à l’extérieur. Il faudra être capable de sortir un match exceptionnel comme on l’a déjà fait à la maison contre Paris (2-0, le 3 octobre) ou Lyon (4-1, le 7 novembre). Je crois en nous. Les Marseillais m’ont fait très belle impression à Lorient, mais je sais qu’on a les armes pour les battre. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (13/05/22)