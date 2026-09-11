Rennes – OM : feuille de match (groupes, compos probables, chaîne TV, météo, stade…)

L’Olympique de Marseille se déplace au Roazhon Park ce vendredi soir pour affronter Rennes lors de la 4e journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives face à Monaco et au Paris FC, les hommes de Bruno Genesio doivent réagir face à une équipe bretonne invaincue depuis le début du championnat. Voici la feuille de match complète de Rennes – OM.

Quelle heure et sur quelle chaîne regarder Rennes – OM ?

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 11 septembre à 20h45.

Match : Rennes – OM

Date : vendredi 11 septembre 2026

Heure : 20h45

Stade : Roazhon Park

TV / streaming : Ligue 1+

Arbitre : Jérémy Stinat

Le Roazhon Park

La rencontre se disputera au Roazhon Park, enceinte du Stade Rennais.

Le stade breton peut accueillir un peu moins de 30 000 spectateurs et devrait afficher une belle ambiance pour cette affiche de la 4e journée.

Rennes reste sur un très bon début de saison et pourrait même provisoirement prendre la tête du championnat en cas de succès face à Marseille.

Quelle météo pour Rennes – OM ?

Les conditions devraient être plutôt agréables au moment du coup d’envoi.

Après une journée parfois nuageuse, le ciel devrait progressivement se dégager dans la soirée. Autour de 20h45, les températures devraient se situer aux alentours de 19 à 20°C, avec peu de vent et un risque de pluie limité.

Des conditions plutôt favorables pour les deux équipes.

Le groupe de Rennes

Franck Haise a communiqué son groupe pour recevoir Marseille. Aït Boudlal effectue son retour, tandis que Do Marcolino est également convoqué.

En revanche, Oliveira, Alidu Seidu, Djaoui Cissé et Arnaud Nordin sont absents.

Gardiens : Belazzoug, Lemaître, Samba

Défenseurs : Frankowski, Reynolds, Aït Boudlal, Cresswell, Rouault, Merlin, Nagida

Milieux : Rongier, Thomasson, Camara, Blas, Szymanski, Do Marcolino

Attaquants : Al-Tamari, Soumaré, Mayenda, Dia, Lepaul

Le groupe de l’OM

Bruno Genesio doit toujours composer sans Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, tous les deux forfaits.

Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Cornelius, Emerson, Egan-Riley, Garcia, Meïté, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Paixao, Mmadi, Maupay, Moumbagna

👥 Le groupe retenu par Bruno Genesio pour le déplacement à Rennes #SRFCOM pic.twitter.com/MoRBLcP1aI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2026

Les onze probables

Bruno Genesio ne devrait pas procéder à une grande rotation. Dans l’entrejeu, Højbjerg et Abdelli sont attendus, avec Angel Gomes plus haut. Derrière, la charnière Egan-Riley – Aguerd pourrait être reconduite.

OM – 4-2-3-1

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Højbjerg – Abdelli

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Rennes – onze probable

Samba

Frankowski – Cresswell – Rouault – Nagida

Rongier

Al-Tamari – Szymanski – Thomasson – Blas

Lepaul

Ce qu’a déclaré Bruno Genesio

Malgré les deux dernières défaites, l’entraîneur marseillais refuse de céder à la pression.

« Il n’y a pas de peur, même si on est lucides sur notre début de saison. On a des qualités, on est capables d’inquiéter Rennes. » (L’Équipe)

Genesio ne prévoit pas non plus de révolution tactique.

« Il y a des petits ajustements tactiques à faire mais il n’y aura pas de révolution à attendre. »

L’objectif est avant tout de retrouver davantage de cohésion et de mieux gérer les transitions défensives.

Franck Haise se méfie de l’OM

De son côté, Franck Haise refuse de considérer Rennes comme largement favori malgré ses 7 points en trois journées.

« Dire qu’aujourd’hui on est grandement favori face à Marseille ? Je vais mettre un gros bémol. »

Le technicien rennais a également insisté sur la qualité de l’effectif olympien :

« Il y a de la qualité à Marseille, je sais que ça travaille bien et je pense qu’on est qu’au début de la saison, il faut rester assez calme. »

Une prudence logique pour Haise, qui rappelle que les dynamiques peuvent évoluer très rapidement en début de saison.

Les statistiques des confrontations Rennes – OM

Les dernières confrontations entre les deux clubs sont plutôt favorables à Marseille. L’OM a remporté quatre des cinq derniers matches de Ligue 1 face à Rennes.

En Bretagne, la tendance est toutefois plus équilibrée et même légèrement favorable aux Rennais sur les dernières saisons : Rennes a gagné deux des trois dernières réceptions de l’OM en championnat.

La saison dernière, les deux équipes s’étaient d’ailleurs partagé les succès : Rennes s’était imposé 1-0 au Roazhon Park, avant une revanche marseillaise au Vélodrome.

Pour l’OM, l’enjeu sera donc aussi de confirmer sa bonne série globale contre les Bretons tout en inversant une tendance récente plus compliquée à Rennes.

Deux dynamiques opposées

Rennes reste invaincu après trois journées, avec un nul contre le PSG puis deux victoires consécutives. L’OM avait parfaitement démarré face à Strasbourg (4-0), avant de s’incliner à Monaco puis contre le Paris FC.

Ce déplacement apparaît donc déjà important pour Marseille avant un enchaînement particulièrement relevé avec Besiktas en Ligue Europa puis le PSG au Vélodrome.