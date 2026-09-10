Rennes – OM : Franck Haise calme le jeu…

Rennes accueille l’OM vendredi avec quatre points d’avance après trois journées, mais Franck Haise refuse de considérer son équipe comme largement favorite. En conférence de presse, l’entraîneur rennais a tenu à calmer l’enthousiasme autour du bon début de saison breton et à rappeler la qualité de l’effectif marseillais.

« Il y a de la qualité à Marseille »

Malgré les deux défaites consécutives de l’OM face à Monaco et au Paris FC, Haise estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

« Dire qu’aujourd’hui on est grandement favori face à Marseille ? Je vais mettre un gros bémol, puisque d’abord c’est sur le terrain que ça se passe. »

Le technicien rennais poursuit :

« Il y a de la qualité à Marseille, je sais que ça travaille bien et je pense qu’on est qu’au début de la saison, il faut rester assez calme. »

Haise appelle à la mesure

Avec sept points en trois journées, Rennes connaît un meilleur départ que l’OM, mais son entraîneur refuse aussi de s’enflammer sur la dynamique actuelle.

« Ce n’est pas parce qu’on a 7 points que tout est parfait et tout est rose, on sait qu’on a beaucoup de travail encore. »

Haise rappelle enfin à quel point les jugements peuvent évoluer rapidement en début de saison :

« Après le premier match, ça avait été assez dithyrambique sur l’OM et puis deux matches plus tard… »

Un discours prudent avant un rendez-vous déjà important pour un OM en quête de réaction.