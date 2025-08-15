Rennes – OM : heure, chaîne TV, compos probables… tout savoir avant le choc d’ouverture de la Ligue 1 2025-2026

La Ligue 1 fait son grand retour ce vendredi soir avec un choc d’entrée : Rennes – Olympique de Marseille au Roazhon Park. Un duel explosif entre deux prétendants aux places européennes, qui donnera le coup d’envoi de cette saison 2025-2026.

Quelle heure pour Rennes – OM ?

Le coup d’envoi sera donné vendredi 15 août à 20h45 au Roazhon Park. Les Marseillais de Roberto De Zerbi, vainqueurs en Bretagne la saison dernière (1-2), veulent confirmer face à une équipe rennaise toujours redoutable à domicile.

Sur quelle chaîne suivre Rennes – OM ?

Nouveau diffuseur cette saison : Ligue1+, la chaîne officielle de la LFP. Ce Rennes – OM sera le premier match diffusé par la chaîne, avec une prise d’antenne dès 19h15 pour l’avant-match. Aux commentaires, le duo Xavier Domergue – Benoît Cheyrou sera aux commandes.

Les compos probables

Stade Rennais

Habib Beye doit composer avec des renforts offensifs qui se font attendre. Le jeune Meïté devrait débuter, épaulé par Ludovic Blas. Derrière, Frankowski, Cissé, Rongier et Jacquet devraient former un bloc solide. Brassier reste incertain et pourrait céder sa place à Faye.

Onze probable de Rennes : Samba – Rouault, Jacquet, Faye – Frankowski, Cissé, Rongier, Fofana, Merlin – Blas, Meïté

Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi doit se passer de Facundo Medina, suspendu. C’est CJ Egan-Riley qui devrait être aligné aux côtés de Leonardo Balerdi. Au milieu, la recrue Angel Gomes va débuter avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. En attaque, Amine Gouiri est pressenti pour débuter contre son ancien club, aux côtés de Jonathan Rowe et Mason Greenwood.

Onze probable de l’OM : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia – Hojbjerg, Gomes, Rabiot – Rowe, Greenwood, Gouiri

Un premier test XXL

Pour les deux équipes, ce match est un premier gros test. Rennes veut frapper fort d’entrée devant son public, tandis que l’OM espère confirmer sa bonne préparation estivale et afficher déjà les principes de jeu de Roberto De Zerbi.

LA DECLA

ROBERTO DE ZERBI : “On est plus compétitifs… Je suis très content de ce qui a été réalisé.” Il se réjouit surtout d’avoir conservé ses piliers : “C’est facile de partir de l’OM, mais difficile de trouver un club semblable.” Un message fort pour ses hommes et pour ses adversaires. Et s’il retrouvera Valentin Rongier et Quentin Merlin, désormais rennais, De Zerbi relativise tout risque de désavantage : “Dans le foot, il n’y a plus vraiment de secrets…” Avant de prévenir : “Ce sera un match difficile. Pour nous, mais pour eux aussi”.