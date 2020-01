Rennes – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace aujourd’hui à Rennes pour le compte de la vingtième de Ligue 1. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

20h45 sur CANAL+ Sport et Bien 1 ce vendredi 10 janvier 2020

Les groupes



Olympique de Marseille

lE GROUPE

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs :

Caleta-Car, Abdallah, Alvaro, Sarr, Perrin, Amavi, Kamara

Milieux :

Strootman, Rongier, Lopez, Khaoui, Sanson

Attaquants :

Benedetto, Germain, Payet, Radonjic, Aké

Le groupe de rennes

Gardiens :

Mendy, Salin

Défenseurs :

Maoussa, Gnagnon, Morel, Traoré, Nyamsi, Da Silva

Milieux :

Bourigeaud, Léa-Siliki, Camavinga, Da Cunha, Gboho

Attaquants :

Del Castillo, Tait, Hunou, Raphinha, Niang.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Alvaro Caleta-Car Amavi

Kamara

Rongier Sanson

Radonjic Benedetto Payet

Rennes:

Mendy

Traoré, Da Silva (cap.), Morel, Maouassa

Raphinha, Lea Siliki, Camavinga, Bourigeaud

Niang, Del Castillo

L’Arbitre pour rennes – OM

L’arbitre désigné pour Metz – OM ce dimanche est Monsieur Millot.

La Météo

Prévision météo à Rennes à 20h45 (*)

– Ciel couvert ( couverture nuageuse 44%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 6°C / ressentie -1°C

– Vent : 26 km/h S

– Taux d’humidité : 88%

(*) Prévision accuweather.com

Le classement de Ligue 1

Equipe P J G N P BP BC Diff 1 Paris Saint-Germain 45 18 15 0 3 43 10 +33 2 Olympique de Marseille 38 19 11 5 3 29 21 +8 3 Stade Rennais FC 33 18 10 3 5 24 17 +7 4 LOSC 31 19 9 4 6 24 21 +3 5 FC Nantes 29 19 9 2 8 17 18 -1 6 Stade de Reims 28 18 7 7 4 16 10 +6 7 AS Monaco 28 18 8 4 6 31 26 +5 8 Angers SCO 28 19 8 4 7 22 24 -2 9 Montpellier Hérault SC 27 19 7 6 6 26 19 +7 10 OGC Nice 27 19 8 3 8 28 27 +1 11 RC Strasbourg Alsace 27 19 8 3 8 23 24 -1 12 Lyon 26 19 7 5 7 29 18 +11 13 Girondins de Bordeaux 26 19 7 5 7 28 22 +6 14 AS Saint-Etienne 25 19 7 4 8 22 29 -7 15 Stade Brestois 29 22 19 5 7 7 21 24 -3 16 Dijon FCO 18 19 4 6 9 14 22 -8 17 FC Metz 17 19 3 8 8 17 28 -11 18 Amiens SC 17 18 4 5 9 21 36 -15 19 Nîmes Olympique 12 18 2 6 10 13 32 -19 20 Toulouse FC 12 19 3 3 13 19 39 -20

Les stats des confrontations rennes – OM

VICTOIRES de l’OM 16 NULS 10 VICTOIRES de Rennes

9

Les 5 derniers matchs

Marseille

Domicile Scores Extérieur OM 3-1 Nîmes Metz 1 – 1 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Bordeaux Angers SCO 0 – 2 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 2 – 1 Stade Brestois 29

Metz

Domicile Scores Extérieur Rennes 1 – 0 Bordeaux Lyon 0- 1 Rennes Rennes 2 – 1 Angers Metz 0 – 1 Rennes Rennes 2 – 1 Saint-Etienne

Déclarations d’avant-match

« On attendait un peu la décision du joueur par rapport à notre proposition. On a rallongé la date butoir de la réponse pour ne pas affecter le joueur durant la période des fêtes. Hier, on a eu une réunion avec Andoni et le joueur a dit qu’il n’a pas encore pris sa décision. Mais c’est vrai que ça fait longtemps et on a décidé de le mettre en réserve et d’attendre sa décision finale. C’est son futur qui est en jeu, il a la liberté de décider de son futur. Je ne sais pas si ça peut changer mais ça dépend de lui. S’il démontre un intérêt pour rester, on peut faire une nouvelle proposition. Mais notre dernière proposition n’a pas été acceptée donc elle a été arrêtée. (…) Le problème, c’est qu’on ne peut pas être otage d’une chose comme ça. Avec lui, j’ai essayé d’avoir une relation directe. Je l’ai appelé aussi. On reste comme ça. Je ne veux pas mettre trop de pression à un petit de 17 ans. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse



« J’ai beaucoup d’estime et de respect par rapport à ce qu’il a réussi à mettre en place. Il a impacté son équipe très rapidement, au bout d’un mois, un mois et demi; Depuis, les résultats suivent, il y a l’air d’avoir une excellente mentalité dans l’équipe, une grande confiance entre l’entraîneur et les joueurs, un public au diapason. Il a eu un impact très important. Malgré son âge, c’est quelqu’un de très expérimenté qui a obtenu des résultats fantastiques. Il prouve une nouvelle fois toute sa valeur et tout son talent. Il est capable de s’adapter, de tenter des coups tactiques comme à Angers. Ça souligne toute son intelligence. Ça lui a toujours réussi ces derniers temps, c’est pour ça qu’il est talentueux, fort et qu’il mène son équipe de cette manière-là. On va se préparer à différents scénarios possibles. » Julien Stephan – Source : Conférence de presse