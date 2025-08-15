Rennes – OM : le groupe marseillais avec des surprises !

À quelques heures du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe pour le choc d’ouverture face au Stade Rennais, ce vendredi soir au Roazhon Park (20h45). Roberto De Zerbi a retenu 21 joueurs, avec une petite surprise dans sa liste.

Comme attendu, Facundo Medina est suspendu et manquera ce déplacement en Bretagne. Igor Paixão est également forfait en raison d’une blessure à la cuisse. Autres absents surprises : Pol Lirola, Neal Maupay, ainsi qu’Abdallah, écarté par choix du coach.

En revanche, Timothy Weah, aperçu strapé à l’entraînement en début de semaine, figure bien dans le groupe. Sa présence offre à De Zerbi une option supplémentaire sur le flanc droit.

La liste complète des 21 Olympiens

Gardiens : Rulli, Vermot, De Lange

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Weah

Milieux : Bakola, Angel Gomes, Harit, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, Rabiot

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Rowe, Vaz

Vainqueur l’an dernier au Roazhon Park (1-2), l’OM espère démarrer fort face à un concurrent pour les places européennes. Roberto De Zerbi devra composer avec une défense réorganisée et pourrait profiter de ce premier choc pour tester certaines associations, notamment au milieu où la nouvelle recrue Angel Gomes est attendue titulaire.