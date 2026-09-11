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Rennes – OM : le groupe officiel marseillais !

Par La Redaction FCM -

L’Olympique de Marseille a officiellement communiqué son groupe pour le déplacement à Rennes ce vendredi soir en Ligue 1. Comme annoncé par Bruno Genesio en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont forfaits. Le coach olympien a retenu un groupe de 27 joueurs.

Nnadi et Kondogbia absents

Le secteur du milieu sera une nouvelle fois amoindri. Kondogbia, touché musculairement, poursuit sa réathlétisation, tandis que Nnadi, sérieusement blessé au genou à Monaco, reste également indisponible.

Bruno Genesio avait confirmé jeudi que les deux joueurs ne seraient pas du voyage en Bretagne.

En revanche, Himad Abdelli, Angel Gomes, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg et Nouhoum Kamissoko figurent bien dans le groupe.

 

Le groupe de l’OM face à Rennes

Gardiens : De Lange, Gomis, Vermot

Défenseurs : Aguerd, Cornelius, Emerson, Egan-Riley, Garcia, Meïté, Weah

Milieux : Abdelli, Gomes, Harit, Højbjerg, Kamissoko

Attaquants : Abdallah, Gouiri, Paixao, Mmadi, Maupay, Moumbagna


Genesio pourra également compter sur plusieurs jeunes dans un effectif toujours réduit. Keyliane Abdallah, qui gagne progressivement du temps de jeu depuis le début de saison, est bien convoqué.

L’OM tentera de réagir à Rennes après deux défaites consécutives en championnat face à Monaco puis au Paris FC.

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