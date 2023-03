Ce dimanche soir, FCM était en direct pour un nouveau Débrief du match de l’Olympique de Marseille. Rayane Benmokrane présentait et réalisait cette émission avec Nicolas Filhol et Hakim Zhouri des Lions de l’Atlas. Retour sur la rencontre des Olympiens face à Rennes avec les traditionnels 3 enseignements, l’analyse à chaud et votre débrief ! Préparez donc vos questions pour dans les chats pour la fin d’émission !