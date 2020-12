Rennes – OM // Les Notes de FCM : Gueye, match gâché !

L’Olympique de Marseille s’incline pour la première fois en Ligue 1 depuis près de trois mois (17 septembre face à Saint-Étienne), à Rennes, deux buts à un.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 4/10

Pas si sollicité mais loin d’être impérial…

Au final les Rennais ont créé peu d’occasions ou de situations dangereuses… cadrées ! Il n’a pas eu grand chose à faire, s’est manqué sur une sortie aux poings (52′) et ne couvre pas son angle à merveille sur l’égalisation (63′). Sur le second but rennais, c’est plutôt sa défense qui l’abandonne complètement (83′). Quelques dégagements au pied ratés également…

H. Sakai : 5/10

Il s’accroche pour ne pas couler…

Mais ce fut encore un match difficile pour le Japonais, souvent au bord de la rupture. Avec beaucoup de duels perdus (7 sur 13 joués) et quelques uns qui aurait pu porter préjudice à son équipe, comme ce duel aérien perdu face à Niang (4′) ou ce petit pont infligé par Maouassa (56′) qui ajuste derrière un bon centre. Il souffre mais il ne rechigne jamais à l’effort, coupe quelques actions et réussit tout de même 7 interceptions. Vivement la trêve qu’il se ressource !

Alvaro : 5,5/10

Correct, dans le combat…

Alors qu’il avait été au niveau et même plutôt intéressant avec le ballon en première période, il est passé en mode combat après le carton rouge (36′). Ce dont son équipe avait besoin. Il s’est comporté en patron de défense sur les alignements et dans l’exemple sur les duels. Il ne peut pas grand chose sur les deux buts encaissés. Avant ça, il avait fait don de son corps avec trois tirs bloqués dont un très chaud juste avant le retour aux vestiaires sur une frappe de Grenier (45+1′).

L. Balerdi : 4/10

Match difficile pour lui…

Face à un adversaire direct, Mbaye Niang, ennuyeux par son gabarit et son expérience, il a parfois souffert. Commis des fautes un peu idiotes (2′, 36′) et pas franchement maitrisé son affaire. Même s’il y a d’autres partenaires autour qui peuvent intervenir avant et après lui, il est un brin trop court sur les deux ballons aériens qui amènent les deux buts rennais (63′, 83′). À noter tout de même quelques bonnes interventions défensives, tout n’était pas à jeter non plus et une bonne tête en début de match (9′) qui aurait pu offrir l’ouverture du score à son équipe.

J.Amavi : non noté

Le latéral gauche titulaire de l’OM n’a malheureusement pu rester sur la pelouse que dix-huit minutes avant que sa blessure ne réveille. Il avait eu le temps d’ajuster un bon centre (16′) et avait été correct défensivement.

puis

Y. Nagatomo : 4,5/10

Pas son pire match…

Parfois en difficulté face à Doku et aux vagues rouges sur son côté, il a réussi la plupart du temps, avec l’aide de ses partenaires, à circonscrire les timides incendies. Rien de bluffant mais il n’a pas non plus semblé complètement dépassé. À part sur ce satané ballon aérien sur le premier but qui le lobe (63′). Un remplaçant limité mais au moins présent dans l’état d’esprit…

B. Kamara : 5/10

Un match passable de plus à sa collection…

Encore une fois l’ancien prodige a fait son boulot de manière sobre et sans éclat. C’est déjà bien diront certains… Il a touché 41 ballons, avec une préférence pour le côté droit sur lequel il a plus charbonné, a gagné des duels (4 sur 6) et c’est à peu près tout pour le positif. Son jeu long a aussi eu pas mal de déchets (3 longs ballons « réussis » sur 9 tentés). Remplacé à la 85′ par Marley Aké.

V. Rongier : 5,5/10

Moyen plus…

Il a une part de responsabilité positive dans la bonne entame de match marseillaise avec, à nouveau, une position plus haute et de l’aide précieuse au pressing pour les attaquants. Sur l’ouverture du score, il est d’ailleurs dans la surface mais laisse passer astucieusement le ballon (24′). Il a reculé comme toute l’équipe après le rouge et s’est contenté d’aller au combat et de relancer pas très loin. Bref, pas un mauvais match mais un match dans la tendance générale…

P. Gueye : non noté/10

L’énorme regret de ce match !

L’ex-Havrais était en train de réaliser une rencontre de très bonne facture mise en valeur par son joli but (24′). Physiquement, il sait s’imposer et techniquement, il a encore prouvé qu’il était au niveau avec notamment une transversale de toute beauté vers Thauvin (16′) ! Mais malheureusement il récolte deux jaunes dégainés par Turpin et deux fois de manière assez sévère étant donné les circonstances (faute rennaise au préalable sur le premier jaune puis Niang dans son dos sur le second). Il a décidément montré de belles choses ces dernières semaines, un peu gâchées par ce piège arbitrale vulgaire que lui ont tendu les rennais…

D. Payet : 6/10

Plutôt inspiré, ruiné par le scénario du match…

En partant de la gauche mais en se déplaçant un peu partout dans la largeur, il semblait être dans un bon soir techniquement avec notamment une première passe presque décisive sur coup franc à la 9′ puis une ouverture de toute beauté vers Amavi dans la surface à la 16′ et enfin ce caviar pour Pape Gueye à la 24′. Du bon Payet donc, un peu contraint de changer de rôle en seconde période avec désormais une position de faux neuf dans une équipe qui joue très bas. Il a eu quelques inspirations dans ce second acte, comme ce coup franc rapide et malin vers Thauvin mais forcément dans l’ensemble, moins de chances de se mettre en position de créer quoi que ce soit. Remplacé à la 71 par Kevin Strootman, attentiste sur le second but…

F. Thauvin : 6/10

Plutôt bon et utile pour l’équipe !

« Flotov » a d’abord participé de manière active au bon début de match olympien avec beaucoup de mouvements, de combinaisons (il donne « l’avant-dernière passe » sur le but) et une offrande pour Benedetto (13′). Un très joli centre, copie conforme de celui délivré à l’Argentin contre Monaco quelques jours plut tôt, mais avec une finalité malheureusement différente. Après le rouge, il a travaillé défensivement et a parfois pu être utilisé dans la profondeur à l’image de son télescopage avec Salin/Lopes à la 56′. Un vrai bon match, donc. Remplacé à la 71′ par Michaël Cuisance.

D. Benedetto : 4,5/10



Remuant mais pas tueur !

Il fait une mi-temps plutôt correct avec du mouvement, des bons appels mais se rate à deux occasions. Il veut répéter le geste qu’il avait réussi face à Monaco à la 13′ mais l’envoie au dessus puis tente une talonnade difficile à la 16′ sur un bon centre d’Amavi. Dur de ne pas lui mettre la moyenne mais la vie d’un attaquant, c’est d’être décisif ! Il a eu les munitions, il n’a pas réussi à les convertir.

puis V. Germain : 4,5/10

Entré à la mi-temps à la place de Benedetto, il ne l’a pas remplacé dans le positionnement puisqu’il a évolué à gauche. Comme face à City, il a été une sorte de second arrière gauche. Il a touché 20 ballons, la majorité dans son camp et aucun dans les trente derniers mètres. Il est venu aider l’équipe.

LE COACH

André Villas-Boas : 5/10

Les intentions de jeu de son équipe étaient excellentes à onze, plus critiquables à dix…

Dans la lignée du début de match face à Monaco, son OM était d’abord haut sur le terrain et se procurait des occasions. Puis le carton rouge est arrivé, le forçant à passer en configuration « AVB défensif », c’est à dire une organisation avec un dix en neuf et un milieu offensif gauche, arrière gauche.

Il est à complimenter sur la première période mais sa gestion de l’infériorité numérique n’était pas très ambitieuse…