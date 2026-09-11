Rennes – OM : les probables titulaires marseillais

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi soir à Rennes pour la 4e journée de Ligue 1 avec l’obligation de réagir après deux défaites consécutives. Bruno Genesio a déjà confirmé les forfaits de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi et a indiqué qu’il ne comptait pas bouleverser son équipe malgré l’enchaînement des matches. L’OM devrait donc aligner un onze proche de celui vu récemment.

Peu de changements attendus

Au milieu, Himad Abdelli devrait encore accompagner Pierre-Emile Højbjerg, alors qu’Angel Gomes pourrait conserver un rôle plus offensif. Les absences de Kondogbia et Nnadi limitent fortement les possibilités de Genesio dans ce secteur.

En défense, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd devraient former la charnière centrale, avec Timothy Weah à droite et Emerson à gauche.



Genesio a d’ailleurs prévenu jeudi qu’il ne prévoyait pas de turnover massif pour ce premier enchaînement de la saison :

« En général, il y a toujours quelques rotations d’un match à l’autre quand on est engagé en Coupe d’Europe. Mais là, c’est le premier enchaînement. Ce n’est pas démentiel. »

Harit, Gomes et Paixao derrière Gouiri ?

Offensivement, Igor Paixao devrait conserver une place sur le côté gauche. Amine Harit, qui donne satisfaction à Genesio, pourrait évoluer à droite, avec Angel Gomes dans l’axe derrière Amine Gouiri. Cette animation était déjà privilégiée récemment.

Le onze probable de l’OM face à Rennes

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Abdelli – Højbjerg

Harit – Gomes – Paixao

Gouiri

Un onze sans grande surprise, Genesio privilégiant pour l’instant la continuité et les automatismes plutôt qu’une rotation importante.