Rennes – OM : Les supporters marseillais crient au scandale après l’annonce de l’arbitre du match !

Ce samedi l’Olympique de Marseille jouera son avant dernier match face à Rennes en Ligue 1. Une fin de saison de folie s’annonce avec deux finales contre les Bretons et Strasbourg au Vélodrome. Les supporters crient au scandale après l’annonce de l’arbitre de la rencontre !

L’Olympique de Marseille affrontera ce samedi le Stade Rennais pour la 37e journée de Ligue 1… L’avant-dernière avant la fin de la saison et une probable qualification en Ligue des Champions ! Pour cela, les Olympiens vont devoir tout donner contre les Bretons et assurer face au Racing Club de Strasbourg au Vélodrome pour un match de fête (espérons !).

L’OM jouera au Roazhon Park face aux hommes de Génésio ce samedi. L’arbitre de la rencontre a été désigné et l’information a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Le nom de l’homme en noir n’a pas eu l’air de faire plaisir aux supporters de l’Olympique de Marseille !

25% de victoires pour l’OM avec Benoît Bastien !

En effet, ce sera Benoît Bastien qui sera au sifflet de ce match. Pour les supporters, c’est un coup dur dans un sprint final essentiel pour avoir une place en Ligue des Champions ! Cette crainte est-elle une paranoïa des fans marseillais ou existe-t-il une réelle corrélation entre cet arbitre et les résultats décevants de l’OM?

Ohaime Passion a publié sur les réseaux sociaux des statistiques concernant les matchs arbitrés par Benoît Bastien via Who Scored. L’Olympique de Marseille n’obtiendraient que 25% de victoires lors des rencontres où cet arbitre officie… Lens en a remporté 100% là où le PSG a pris les 3 points lors de 72,7% des rencontres et Lille et Lyon respectivement 60,9% et 51,9%.

Clubs arbitrés par Benoit Bastien: • Lens possède un taux de victoire de 100%

• Paris 72,7%

• Lille 60,9%

• Monaco 54,2%

• Lyon 51,9%

• Bordeaux 48%

• Rennes 41,4%

• Nice 40%

• Nantes 40%

• Montpellier 38,9%

• Saint-Etienne 29,6%

• #OM 25%

📊: WhoScored

Les supporters ont peur !

Forcément, ces statistiques font froid dans le dos… Les supporters commencent donc à être inquiets et l’affichent sur Twitter !

7 victoires en 28 matchs avec Benoît Bastien mdr faudra être fort les amis on traversera cette épreuve ensemble — Nassputin (@Nassputin) May 10, 2022