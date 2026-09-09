Rennes – OM : plusieurs retours importants côté breton avant le choc

L’Olympique de Marseille se déplacera vendredi à Rennes pour la 4e journée de Ligue 1 avec l’obligation de réagir après deux défaites consécutives face à Monaco (0-2) puis au Paris FC (2-3). En face, le Stade Rennais aborde ce rendez-vous avec confiance et pourrait récupérer plusieurs joueurs importants.

Rennes presque au complet

Franck Haise devrait pouvoir compter sur un groupe largement renforcé. Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait notamment effectuer son retour en défense. Djaoui Cissé et Alidu Seidu, réintégrés après avoir été écartés durant le mercato, devraient eux aussi être disponibles, même s’ils pourraient manquer de rythme.

Les anciens Marseillais Valentin Rongier et Quentin Merlin pourraient également retrouver l’OM.

Lepaul en pleine confiance

Les recrues Charlie Cresswell et Adrien Thomasson sont opérationnelles, tandis qu’Estéban Lepaul arrive lancé avec trois buts inscrits en trois journées.

Invaincu depuis le début de la saison, Rennes pourrait même prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 en cas de victoire.

Pour l’OM, en revanche, ce déplacement s’annonce déjà comme un vrai test. Après un bon départ face à Strasbourg (4-0), les hommes de Bruno Genesio restent sur deux revers et doivent rapidement stopper cette mauvaise dynamique.