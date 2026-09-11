Rennes – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV et streaming ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Rennes ce vendredi 11 septembre pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives face à Monaco et au Paris FC, les hommes de Bruno Genesio doivent réagir au Roazhon Park. Voici toutes les informations pour suivre Rennes – OM à la télévision et en streaming.

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Rennes – OM : quelle heure ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille se disputera ce vendredi 11 septembre 2026 à 20h45, au Roazhon Park. Le match ouvrira la 4e journée de Ligue 1.

L’OM arrive en Bretagne dans une situation déjà délicate. Après son large succès face à Strasbourg (4-0), Marseille a enchaîné deux revers contre Monaco (0-2) puis le Paris FC (2-3). Rennes reste de son côté sur un début de championnat plus convaincant avec 7 points en trois journées.

Sur quelle chaîne regarder Rennes – OM ?

Le match Rennes – OM sera diffusé en direct sur Ligue 1+, la chaîne dédiée de la plateforme Ligue 1+. La prise d’antenne est prévue avant le coup d’envoi fixé à 20h45.

La rencontre sera également accessible via les distributeurs proposant Ligue 1+, notamment les principaux opérateurs et plusieurs plateformes partenaires.

Comment regarder Rennes – OM en streaming ?

Pour suivre le match en streaming légal, il faudra disposer d’un abonnement Ligue 1+ et passer par la plateforme numérique officielle ou l’un de ses distributeurs partenaires.

Ligue 1+ diffuse désormais 100 % des rencontres de Ligue 1 en direct pour la saison 2026-2027.

Rennes – OM : vendredi 11 septembre à 20h45, en direct sur Ligue 1+.