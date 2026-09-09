PUBLICITÉ
Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Rennes – OM : un arbitre au passif mouvementé avec Marseille
OM Actualités

Rennes – OM : un arbitre au passif mouvementé avec Marseille

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Arbitre Football
Arbitre Football

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes vendredi soir à 20h45 pour la 4e journée de Ligue 1. La rencontre sera dirigée par Jérémy Stinat, qui n’avait plus arbitré l’OM depuis le 22 février 2025 et un déplacement très tendu à Auxerre.

Un retour qui rappelle Auxerre

La dernière rencontre de l’OM dirigée par Jérémy Stinat reste associée à un lourd revers marseillais à Auxerre (3-0), mais surtout à l’explosion de colère de Pablo Longoria après le match.

La direction olympienne contestait alors notamment l’expulsion de Derek Cornelius et un penalty non accordé sur Quentin Merlin.

Quelques semaines plus tôt, Stinat avait déjà croisé la route de l’OM comme quatrième arbitre lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille, match au cours duquel Medhi Benatia avait été expulsé après une altercation avec lui.

Un bilan plutôt favorable à l’OM

Malgré ce contexte, le bilan de l’OM avec Jérémy Stinat reste globalement positif.

L’arbitre a dirigé 10 matches de Marseille toutes compétitions confondues, pour un bilan de :

6 victoires
2 matches nuls
2 défaites

Vendredi au Roazhon Park, Stinat retrouvera donc l’OM dans un contexte beaucoup plus calme institutionnellement, mais avec un enjeu sportif déjà important pour les hommes de Bruno Genesio après un début de saison compliqué.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823