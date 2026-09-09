Rennes – OM : un arbitre au passif mouvementé avec Marseille

L’Olympique de Marseille se déplacera à Rennes vendredi soir à 20h45 pour la 4e journée de Ligue 1. La rencontre sera dirigée par Jérémy Stinat, qui n’avait plus arbitré l’OM depuis le 22 février 2025 et un déplacement très tendu à Auxerre.

Un retour qui rappelle Auxerre

La dernière rencontre de l’OM dirigée par Jérémy Stinat reste associée à un lourd revers marseillais à Auxerre (3-0), mais surtout à l’explosion de colère de Pablo Longoria après le match.

La direction olympienne contestait alors notamment l’expulsion de Derek Cornelius et un penalty non accordé sur Quentin Merlin.

Quelques semaines plus tôt, Stinat avait déjà croisé la route de l’OM comme quatrième arbitre lors du 16e de finale de Coupe de France contre Lille, match au cours duquel Medhi Benatia avait été expulsé après une altercation avec lui.

Un bilan plutôt favorable à l’OM

Malgré ce contexte, le bilan de l’OM avec Jérémy Stinat reste globalement positif.

L’arbitre a dirigé 10 matches de Marseille toutes compétitions confondues, pour un bilan de :

6 victoires

2 matches nuls

2 défaites

Vendredi au Roazhon Park, Stinat retrouvera donc l’OM dans un contexte beaucoup plus calme institutionnellement, mais avec un enjeu sportif déjà important pour les hommes de Bruno Genesio après un début de saison compliqué.