Retour sur la 23ᵉ journée de Ligue 1 – résultats et classement !

La 23ᵉ journée du Championnat de France de Ligue 1 s’est disputée du 20 au 22 février 2026 avec des confrontations décisives pour le haut comme le bas du classement.

Résultats complets de la J23

Vendredi 20 février 2026

Stade Brestois 29 2 – 0 Olympique de Marseille

Samedi 21 février 2026

RC Lens 2 – 3 AS Monaco

Toulouse FC 1 – 1 Paris FC

Paris Saint-Germain 3 – 0 FC Metz

Dimanche 22 février 2026

AJ Auxerre 0 – 3 Stade Rennais FC

Angers SCO 0 – 1 LOSC Lille

FC Nantes 2 – 0 Le Havre AC

OGC Nice 3 – 3 FC Lorient

RC Strasbourg Alsace 3 – 1 Olympique Lyonnais

𝙇𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝘿𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙚𝙞𝙧𝙖, QUEL PLAISIR 😍 pic.twitter.com/tMLVrw2L23 — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) February 22, 2026

Faits marquants de cette journée

L’OM en difficulté

Pour sa première sous les ordres de son nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 à Brest, un résultat qui complique un peu plus sa quête de places européennes.

Surprise à Lens

Leader du championnat avant la J23, le RC Lens chuté à domicile face à l’AS Monaco (2-3) après avoir pourtant pris l’avantage. Cette défaite profite directement à son concurrent pour le titre.

Chute de Lyon

L’Olympique Lyonnais, pourtant jusque-là bien classé dans le trio de tête, s’incline 1-3 face à Strasbourg, stoppant une belle dynamique.

Paris retrouve la tête

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-0 contre Metz et profite des faux pas des adversaires directs pour repasser en tête du championnat à l’issue de la J23.

Classement actualisé après la J23

Voici les positions principales du classement après l’ensemble des rencontres de cette 23ᵉ journée :