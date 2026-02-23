Info Chrono
OM Actualités

Retour sur la 23ᵉ journée de Ligue 1 – résultats et classement !

Ligue 1 logo - Photo by Icon Sport

La 23ᵉ journée du Championnat de France de Ligue 1 s’est disputée du 20 au 22 février 2026 avec des confrontations décisives pour le haut comme le bas du classement. 

 

Résultats complets de la J23

 

Vendredi 20 février 2026

  • Stade Brestois 29 2 – 0 Olympique de Marseille

Samedi 21 février 2026

  • RC Lens 2 – 3 AS Monaco
  • Toulouse FC 1 – 1 Paris FC
  • Paris Saint-Germain 3 – 0 FC Metz

 

Dimanche 22 février 2026

  • AJ Auxerre 0 – 3 Stade Rennais FC
  • Angers SCO 0 – 1 LOSC Lille
  • FC Nantes 2 – 0 Le Havre AC
  • OGC Nice 3 – 3 FC Lorient
  • RC Strasbourg Alsace 3 – 1 Olympique Lyonnais

Faits marquants de cette journée

 

L’OM en difficulté

Pour sa première sous les ordres de son nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 à Brest, un résultat qui complique un peu plus sa quête de places européennes.

Surprise à Lens

Leader du championnat avant la J23, le RC Lens chuté à domicile face à l’AS Monaco (2-3) après avoir pourtant pris l’avantage. Cette défaite profite directement à son concurrent pour le titre.

Chute de Lyon

L’Olympique Lyonnais, pourtant jusque-là bien classé dans le trio de tête, s’incline 1-3 face à Strasbourg, stoppant une belle dynamique.

Paris retrouve la tête

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-0 contre Metz et profite des faux pas des adversaires directs pour repasser en tête du championnat à l’issue de la J23.

 

 Classement actualisé après la J23

 

Voici les positions principales du classement après l’ensemble des rencontres de cette 23ᵉ journée :

Rang Équipe Points J V N D Diff.
1 Paris Saint-Germain 54 23 17 3 3 +33
2 RC Lens 52 23 17 1 5 +24
3 Olympique Lyonnais 45 23 14 3 6 +14
4 Olympique de Marseille 40 23 12 4 7 +17
5 Lille OSC 37 23 11 4 8 +5
6 Stade Rennais FC 37 23 10 7 6 +2
18 FC Metz 13 23 3 4 16 -30

 

