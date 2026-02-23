Retour sur la 23ᵉ journée de Ligue 1 – résultats et classement !

La 23ᵉ journée du Championnat de France de Ligue 1 s’est disputée du 20 au 22 février 2026 avec des confrontations décisives pour le haut comme le bas du classement.
Résultats complets de la J23
Vendredi 20 février 2026
- Stade Brestois 29 2 – 0 Olympique de Marseille
Samedi 21 février 2026
- RC Lens 2 – 3 AS Monaco
- Toulouse FC 1 – 1 Paris FC
- Paris Saint-Germain 3 – 0 FC Metz
Dimanche 22 février 2026
- AJ Auxerre 0 – 3 Stade Rennais FC
- Angers SCO 0 – 1 LOSC Lille
- FC Nantes 2 – 0 Le Havre AC
- OGC Nice 3 – 3 FC Lorient
- RC Strasbourg Alsace 3 – 1 Olympique Lyonnais
Faits marquants de cette journée
L’OM en difficulté
Pour sa première sous les ordres de son nouvel entraîneur, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 à Brest, un résultat qui complique un peu plus sa quête de places européennes.
Surprise à Lens
Leader du championnat avant la J23, le RC Lens chuté à domicile face à l’AS Monaco (2-3) après avoir pourtant pris l’avantage. Cette défaite profite directement à son concurrent pour le titre.
Chute de Lyon
L’Olympique Lyonnais, pourtant jusque-là bien classé dans le trio de tête, s’incline 1-3 face à Strasbourg, stoppant une belle dynamique.
Paris retrouve la tête
Le Paris Saint-Germain s’est imposé 3-0 contre Metz et profite des faux pas des adversaires directs pour repasser en tête du championnat à l’issue de la J23.
Classement actualisé après la J23
Voici les positions principales du classement après l’ensemble des rencontres de cette 23ᵉ journée :
|Rang
|Équipe
|Points
|J
|V
|N
|D
|Diff.
|1
|Paris Saint-Germain
|54
|23
|17
|3
|3
|+33
|2
|RC Lens
|52
|23
|17
|1
|5
|+24
|3
|Olympique Lyonnais
|45
|23
|14
|3
|6
|+14
|4
|Olympique de Marseille
|40
|23
|12
|4
|7
|+17
|5
|Lille OSC
|37
|23
|11
|4
|8
|+5
|6
|Stade Rennais FC
|37
|23
|10
|7
|6
|+2
|…
|…
|…
|…
|…
|…
|…
|…
|18
|FC Metz
|13
|23
|3
|4
|16
|-30