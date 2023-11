Retournement de situation pour Gattuso, Benatia déjà une première piste? Déjà un coup dur pour Brighton… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Retournement de situation pour Gattuso, Benatia déjà une première piste? Déjà un coup dur pour Brighton…

Mercato OM : Benatia a flashé sur un jeune prodige !

Le futur nouveau conseillé sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia, était présent aux côtés de Pablo Longoria à Strasbourg pour assister au match catastrophique des olympiens. L’ancien joueur de la Juventus et de l’AS Roma aurait flashé sur un joueur en Ligue 1.

Présent en tribunes ce samedi lors de Strasbourg-OM (1-1), Medhi Benatia a avoué avoir un faible pour un défenseur de Ligue 1. D’abord invité à citer un joueur qu’il pourrait recommander à son ancien club, le Marocain n’a pas hésité à souffler le nom d’un défenseur central de Tottenham. «J’ai entendu parler de Hojbjerg. J’ai joué avec lui au Bayern, il serait parfait pour la Juventus : une personne formidable, un excellent professionnel. Mais il me semble difficile que Tottenham le vende en janvier», a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

A LIRE AUSSI:OM: Zeroual allume Aubameyang et Vitinha !

Benatia sous le charme de Leny Yoro

Mehdi Benatia a un faible pour Leny Yorohttps://t.co/TsqbzSwirg — Foot Mercato (@footmercato) November 26, 2023

« Des défenseurs ? J’ai l’impression que la Juve suit Djaló, mais à Lille j’ai un faible pour un autre joueur : Leny Yoro, 18 ans« , a-t-il poursuvi. Performant cette saison, l’international espoir français est d’ailleurs très apprécié par son entraîneur Paulo Fonseca, qui n’a également pas hésité a loué ses qualités ce samedi en conférence de presse : « Ce n’est pas normal d’avoir un joueur de 18 ans comme Leny (Yoro ndlr), avec cette maturité et les qualités techniques qu’il a. Pour moi, ce sera l’un des meilleurs défenseurs centraux en France et en Europe probablement. Il est très équilibré, et il n’y a aucun doute sur le fait que ce sera un très grand joueur« , a confié le technicien portugais.

OM : Déjà un gros coup dur pour l’un des concurrents en Europa League !

L’Olympique de Marseille fait face à un groupe très relevé en Europa League. L’un des principaux concurrents, Brighton, vient de perdre un élément fort de son effectif !

Ce jeudi, c’est la reprise en Europa League ! Les Marseillais reçoivent l’Ajax avant de se déplacer à Brighton pour la dernière rencontre des phases de poules de C3. Les Olympiens doivent tout faire pour remporter leur confrontation contre l’Ajax ce jeudi afin de s’assurer une qualification et ne pas trembler contre les Anglais avant la trêve hivernale.

Ce week-end, Roberto De Zerbi a subi un énorme coup dur ! En effet, le coach italien va devoir faire sans l’un de ses éléments forts : Ansu Fati. Le joueur formé au FC Barcelone s’est blessé en Premier League lors du match contre Nottingham Forrest (Victoire 3-2 de Brighton), une bien mauvaise nouvelle pour De Zerbi.

A LIRE AUSSI : OM : Le retour cauchemardesque d’un ex olympien !

Après le match face à l’OM en Europa League, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse : « Je veux être honnête, je trouve qu’on ne joue pas bien. C’est une période difficile pour nous et on doit travailler. Mais c’est important aussi de jouer avec le cœur et la bonne attitude. Donc je suis vraiment fier de l’attitude de mes joueurs. Après avoir perdu 6-1 contre Aston Villa et en étant menés 2-0 à la pause à Marseille, ils ont eu une réaction incroyable dont je suis très heureux. On ne méritait pas de perdre. En marquant avant la pause, on aurait pu gagner et je pense qu’on méritait plus. On n’est pas encore une grande équipe, un grand club. On a atteint l’Europe en jouant très bien mais aujourd’hui c’était un premier déplacement européen pour Brighton, pour beaucoup de joueurs. Même moi je ne suis pas habitué. On doit s’adapter, s’habituer à jouer ces compétitions. On peut perdre un match mais on ne peut pas perdre notre ADN. Cette saison sera importante pour progresser, découvrir une nouvelle compétition, apprendre à jouer tous les trois jours. Ce résultat peut nous y aider. Aujourd’hui on n’a pas joué à plus de 30 % de notre potentiel. On a besoin de mieux jouer et de plus croire en nous. »

OM : Le retournement de situation avec Gattuso est amorcé

Ce samedi, l’OM n’a pas réussi à prendre les 3 points à Strasbourg. L’Equipe nous informe ce lundi que le ton a changé en interne tout comme l’ambiance qui se veut de plus en plus sombre.

Un vent de fraîcheur, un électrochoc. C’est dans ces termes qu’était décrite l’arrivée de Gennaro Gattuso à l’OM. Après quelques matchs et l’un des plus mauvais départs de l’histoire du club marseillais, force est de constater que la mayonnaise ne prend pas forcément avec l’effectif.

Après la rencontre face à Strasbourg, le coach italien avait même durcit le ton en conférence de presse et au micro de Canal +. « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c’est un désastre. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. J’aurais préféré perdre 4-0 et jouer. Je suis très fâché de la manière dont on a joué. On ne peut pas évoluer ainsi. Regardez comment on a joué cette seconde période. J’ai demandé aux joueurs comment ça se faisait, je veux des explications. »

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Benatia a flashé sur un jeune prodige !

L’atmosphère est de plus en plus sombre à l’OM

L’Equipe explique dans un article publié ce matin que les mines étaient plutôt grises ce dimanche lors du retour à l’entraînement. Alors qu’ambiance semblait être au beau fixe depuis l’arrivée de l’ancienne légende italienne, la tendance est de nouveau en train de se retourner. Le constat est clair d’après le quotidien sportif : « l’idée générale est que cet effectif, même mal construit, doit être bien mieux classé et ne peut pas se permettre de signer des prestations aussi déprimantes. »

Les Marseillais vont devoir très rapidement rebondir puisque les rencontres vont rapidement s’enchaîner. Jeudi, c’est la réception de l’Ajax en Europa League. Un match capital pour la qualification en phase finale de la C3. En Ligue 1, il faudra également engranger des points et ça débutera par le match contre Rennes et la réception très attendue de Lyon le 6 décembre.