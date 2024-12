Revivez l’entretien exclusif de FCM avec Dimitri Payet !

Ce lundi 16 déembre était une journée exceptionnelle pour Football Club de Marseille ! Dimitri Payet était notre invité pour un Débat Foot Marseille en édition spéciale. L’ancien joueur de l’OM est revenu sur plusieurs moments de sa carrière.

En visite à Marseille, Dimitri Payet nous a fait le plaisir de répondre présent à notre invitation sur Football Club de Marseille. A peine arrivé du Brésil, il a fait un premier croché à l’hôpital La Timone où il a généreusement donné de son temps et de son argent auprès des enfants malades. Parrain de plusieurs associations, Dimitri Payet est très impliqué dans les actes de bienfaisances, notamment à Marseille.

Arrivé sur le plateau, l’international français s’est installé auprès de Nicolas Filhol notre journaliste et de notre consultant Jean-Charles De Bono. Les deux anciens joueurs de l’OM se sont connus à l’époque d’OMTV et ont pu revivre, au travers de leurs échanges, leur complicité.

Sans eux, sans les Minots, il n’y pas de Payet, il n’y a pas de Drogba, il n’y a pas de Ribéry, il n’y a pas de Nasri

Dimitri Payet a d’ailleurs tenu à rendre hommage à l’ancien Minot. Très attaché à l’histoire de l’Olympique de Marseille, le meneur de jeu a exposé son admiration pour ces joueurs qui ont sauvé le club dans les années 80 et qui ont permis aux générations d’après de notamment remporter la Ligue des Champions en 1993.

« Aujourd’hui, il faut savoir rendre hommage à ceux qui ont fait le club. J’ai pu en côtoyer certains : Jean-Charles, José Anigo, Eric Di Meco… L’équipe des Minots, ce qu’ils ont fait nous a permis à nous d’exister. Sans cette équipe, ces joueurs-là, cet état d’esprit, l’OM ne serait pas l’OM. Nous, les héritiers, on n’aurait pas pu découvrir ce club. Sans eux, sans les Minots, il n’y pas de Payet, il n’y a pas de Drogba, il n’y a pas de Ribéry, il n’y a pas de Nasri. Avant 1993, il y a eux. Il faut savoir leur rendre hommage. Merci à cette équipe de m’avoir fait découvrir l’OM et faire ces belles années dans le club », a déclaré l’ancien joueur marseillais sur le canapé de FCM.

Pour revenir à l’actualité et au match face au LOSC qui a eu lieu ce samedi au Vélodrome sous les yeux de Dimitri Payet, Nicolas Filhol oriente le débat sur un potentiel titre cette saison à l’OM. Pour l’ancien joueur, il est clair que les Marseillais doivent continuer à rêver de titiller le PSG.

Le titre, il faut en parler !

« Ce n’est pas trop tôt pour parler du titre. Maintenant ça fait 3 semaines / 1 mois que l’OM a trouvé son rythme de croisière. Je pense que les derniers matchs ont été importants avec Lens, Monaco, Lille… Je me dis qu’ils sont à leur place clairement. Ils ne l’ont volé à personne cette deuxième place, explique Payet sur le plateau de FCM. Il y a eu des petits accrocs ce qui est normal avec un nouveau coach et une nouvelle équipe. Il y a toujours un temps même si à Marseille, on n’a pas le temps mais il en faut pour que l’équipe prenne. Elle commence à avoir un style de jeu, on voit la patte du coach. C’est justement contre ces grosses équipes que l’on a vu le vrai OM. Je me dis que s’ils arrivent à être réguliers, à gagner ces matchs-là, je pense que l’OM peut aller titiller ce PSG. »

« L’OM peut titiller le PSG cette saison ! »

Malheureusement, Dimitri Payet n’aura pas joué avec Roberto De Zerbi mais a connu des entraîneurs qui ont clairement marqué sa carrière. L’un d’entre eux, Christophe Galtier, nous a envoyé une petite vidéo pour son ancien joueur qu’il a bien connu à Saint-Etienne. Malgré leurs désaccords, les deux hommes ont gardé une relation à part, comme celle d’un père avec son fils.

« Il me rendait fou… Avec l’ASSE quand il veut me mettre à droite face à Lens, je souffle. Je boude parce que je n’aime pas jouer à droite. Il me dit que ça va marcher. Et il y a ce match. Je mets un triplé. Je l’ai rendu fou, on se rendait fous, mais ça a été l’entraîneur déclencheur de ma carrière, avoue Payet. Ça a été le papa poule. Ça a été l’une de ses forces partout où il a été. Il arrive à faire progresser les joueurs. La qualité d’un entraîneur c’est d’être juste. Quand le groupe sent de l’injustice, en général, il vous abandonne. Il a su me piquer parfois, on se disait les choses. C’était une relation claire, père-fils. Un homme très affectueux, on s’écrit toujours depuis qu’on s’est quitté. On se partage des opinions, il voit toujours les enfants quand il vient à Marseille »

Mandanda m’avait dit « frérot, je peux mourir pour lui là. »

Un autre entraîneur marquant de sa carrière fut Marcelo Bielsa. Seulement, tous les joueurs n’ont pas le même ressenti avec El Loco. Pour Rod Fanni, c’était clairement l’enfer comme il nous l’expliquait sur ce même canapé il y a quelques semaines. Pour Payet, la vérité était tout autre. Bien qu’il reconnaisse la difficulté du travail de la semaine, il se remémore aussi les discours et la capacité du coach argentin à tirer le meilleur de son groupe.

« Bielsa avait des discours même après des matchs où on était frustrés, après des entraînements difficiles. Un jour on se regardait avec Steve après un match. Mandanda m’avait dit « frérot, je peux mourir pour lui là. » C’était à Reims. La journée d’avant on passe premiers pour la première fois. Son discours commence par « maintenant on est premiers. On fait quoi? Tout le monde se dit qu’on est la meilleure équipe, qu’on joue le mieux… » Il a sorti ensuite une phrase qui m’a toujours marqué : « l’homme caresse le cheval pour le monter. Quand t’as compris ça… 5-1 on leur a mis. (5-0 en réalité, ndlr) et en première mi-temps c’était déjà réglé. »

Avec d’autres entraîneurs, l’amour n’était pas toujours au rendez-vous… En témoigne ce match devenu légendaire face à Lyon au Vélodrome : le choc OM-OL du 10 novembre 2019. Ce match, marqué par une intensité particulière, opposait l’OM de Villas-Boas à Lyon dirigé par Rudi Garcia, l’ex-coach marseillais. Les retrouvailles entre Payet et Garcia, après une période tendue à Marseille, donnaient un goût particulier à cette rencontre.

« 2 mois de prépa pour arriver à ce match là ! c’était un combat de boxe » #payet

Payet a brillé en inscrivant un doublé décisif pour offrir la victoire à l’OM (2-1). Le premier but, un penalty magistral, et le second, une frappe en dehors de la surface, ont permis aux Phocéens de s’imposer. Sur FCMarseille, Payet a expliqué que ce match avait une signification spéciale, tant pour lui que pour les supporters, soulignant qu’il avait coché ce match depuis 2 mois. Payet a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune rancœur envers Garcia, mais que cette victoire symbolisait un moment important dans sa carrière à l’OM. Ce doublé reste un des moments forts de son passage à Marseille.

