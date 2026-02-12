Riolo dénonce “le mal” qui ronge l’OM !

Dans l’émission After Foot de RMC diffusée mardi soir, le journaliste Daniel Riolo a dressé un constat sévère sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille, quelques heures après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi. Selon lui, ce ne sont pas seulement les résultats mais « l’émotion » qui gangrène le club phocéen.

Un diagnostic critique après l’annonce du départ de De Zerbi

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi, mettant fin à son aventure de quelques mois à la tête de l’équipe première. Sur le plateau de After Foot ce même soir, Daniel Riolo, journaliste et chroniqueur de RMC Sport, a analysé ce choix de manière frontalement critique. Il a estimé que « le mal de l’OM, c’est l’émotion », affirmant que « tout a été décidé en fonction des émotions ».

🗣💬 “Le mal de l’OM, c’est l’émotion. Tout a été décidé en fonction des émotions. C’est un burn-out qui a atteint tout le monde : Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.” Le regard de @DanielRiolo sur la crise qui secoue Marseille. pic.twitter.com/TCFDfUPQmH — After Foot RMC (@AfterRMC) February 11, 2026

Riolo a poursuivi son diagnostic en évoquant un « burn-out » touchant plusieurs figures clés du club, citant notamment Pablo Longoria, président de l’OM, et Medhi Benatia, directeur du football. Ces propos s’inscrivent dans un climat de tensions fortes après une période marquée par des résultats en dents de scie en Ligue 1 et en compétitions européennes, qui ont amplifié les critiques envers le projet sportif marseillais.

Un constat de fragilité émotionnelle selon Riolo

Pour Riolo, ce qui affecterait l’OM aujourd’hui n’est pas uniquement la performance sportive mais une faiblesse plus globale de gestion des émotions et de cohésion interne. Sur les ondes de RMC, il a insisté sur le fait que cette dimension émotionnelle avait influencé « tout le monde » au sein du club, jusqu’à provoquer un épuisement général.

Ces critiques interviennent alors que le club cherche à stabiliser sa saison en Ligue 1 et à préparer l’après-De Zerbi, déjà dans les discussions au sein de l’organigramme marseillais pour replacer le projet sportif sur des bases plus solides.