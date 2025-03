Riolo pas tendre avec l’OM !

Rien ne va plus pour l’Olympique de Marseille. Battus 3-1 sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi, les Phocéens enchaînent une quatrième défaite en cinq matchs et s’enfoncent un peu plus dans une crise de résultats. Incapables de réagir face à une équipe rémoise qui n’avait plus marqué depuis 6 matchs, les hommes de Roberto De Zerbi voient l’AS Monaco leur passer devant au classement après sa victoire contre Nice. Une situation inquiétante à l’approche du sprint final…

Avec ce nouveau revers, l’OM confirme donc ses difficultés actuelles et peine à retrouver de la stabilité. Daniel Riolo n’a pas manqué de réagir à cette piètre prestation marseillaise.

Daniel Riolo tacle sévèrement l’OM… et la Ligue 1 !

Ce nouveau revers n’a donc pas manqué de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, le journaliste de RMC Daniel Riolo s’est montré particulièrement critique envers le niveau affiché par l’OM ce samedi après-midi tout en profitant de l’occasion pour glisser un petit tacle sur le niveau du championnat :

« Donc l’OM a décidé d’offrir le titre au PSG avant même le mois d’avril en se faisant dérouiller à Reims… magnifique L1 !! Le niveau est horrible… »

Désormais relégué à la troisième place derrière l’AS Monaco, l’OM doit impérativement redresser la barre pour ne pas voir s’éloigner une précieuse qualification en Ligue des Champions.

