Roberto De Zerbi après Angers-OM (2-5) : « Notre meilleur match depuis mon arrivée »

Satisfait mais toujours exigeant, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa grande satisfaction après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur italien a salué la performance collective de son équipe, tout en pointant les axes de progression.

« On a fait notre meilleur match depuis que je suis ici en termes de jeu. Je suis vraiment très content, c’est vraiment un très bon match », a d’abord affirmé le technicien olympien, soulignant la qualité du contenu proposé par ses joueurs, notamment dans l’animation offensive et la maîtrise collective.

Un enthousiasme toutefois tempéré par un moment de frustration : « Même si cela m’a énervé que l’on prenne ce but en fin de première mi-temps. On ne doit pas sortir des matchs comme cela et garder le contrôle du ballon. » Une remarque qui illustre l’exigence permanente de De Zerbi, attentif au moindre relâchement.

Interrogé sur le dossier Himad Abdelli, ciblé par l’OM sur le marché des transferts, le coach marseillais est resté mesuré : « Abdelli est un joueur très fort, je ne sais pas s’il nous rejoindra, c’est le travail de Medhi Benatia. » Avant d’envoyer un message fort à sa direction sportive : « Je l’ai dit à Pablo, quand tout le monde joue comme cela, on n’a pas besoin d’aller chercher d’autres joueurs. »

