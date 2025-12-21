Roberto De Zerbi : “Nous avons beaucoup d’objectifs, et le mois de janvier sera un mois difficile”

L’Olympique de Marseille a validé son billet pour le tour suivant de la Coupe de France grâce à une large victoire, au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a salué le sérieux affiché par ses joueurs, tout en soulignant les axes de progression et les échéances à venir.

Face à un adversaire largement dominé, l’entraîneur marseillais a insisté sur l’importance de l’attitude adoptée par son équipe. Malgré l’ampleur du score, le technicien italien n’a pas masqué son exigence, estimant que l’OM aurait pu se montrer encore plus efficace avant la pause.

« Nous avons été sérieux, sinon ça aurait été compliqué. On aurait pu mettre plus de buts en première période… Mais je suis satisfait, nous nous sommes bien comportés sur le terrain. Nous avons beaucoup d’objectifs en 2026 et le mois de janvier sera un mois difficile. »

Un discours mesuré qui reflète la philosophie de De Zerbi : savourer la victoire sans s’en contenter. Si cette qualification confirme la bonne dynamique olympienne, l’entraîneur garde déjà un œil sur la suite d’un calendrier chargé. Avec plusieurs objectifs à atteindre et un mois de janvier annoncé exigeant, l’OM devra maintenir ce niveau de rigueur pour continuer à avancer sur tous les tableaux.