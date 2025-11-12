Robinio Vaz, Endrick et Aguerd, Les 3 infos OM du jour

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 12 novembre 2025 dans l’actualité de l’OM et du mercato du club marseillais.

1- Mercato OM : La direction refuse des offres énormes et veut prolonger Robinio Vaz !

L’Olympique de Marseille tient sans doute l’une de ses plus belles révélations de ces dernières années. À seulement 18 ans, Robinio Vaz s’impose déjà comme un élément fort de l’effectif de Roberto De Zerbi. Selon les informations de RMC Sport, les performances du jeune attaquant ont attiré l’attention bien au-delà des frontières de la Ligue 1.

Un début de saison prometteur pour le jeune attaquant Vaz

Formé au FC Sochaux, Robinho Vaz s’épanouit pleinement sous le maillot olympien. En Ligue 1, il a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives, des statistiques impressionnantes pour un joueur de son âge. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, il séduit par sa vitesse, sa justesse technique et sa maturité.

Selon RMC Sport, le Sénégal s’est récemment manifesté pour tenter de le convaincre de participer à la prochaine CAN. Les Lions de la Teranga espéraient enrôler la jeune pépite, éligible pour représenter le pays. Mais Vaz aurait préféré rester concentré sur sa progression à l’OM, conscient que l’absence de Gouiri et Aubameyang durant cette période lui offrirait davantage de temps de jeu. Toujours selon le média, le joueur et son entourage ne veulent pas « griller les étapes » et souhaitent remercier le club pour la confiance accordée depuis son arrivée.

L’Europe déjà sous le charme de Vaz, l’OM veut prolonger

D’après les informations de RMC Sport, plusieurs clubs européens majeurs auraient déjà pris contact avec l’OM pour s’informer de la situation de Robinho Vaz. Certaines offres auraient même pu faire de lui la plus grosse vente de l’histoire du club pour un joueur issu de la formation ou post-formation marseillaise.

🔥 À seulement 18 ans, Robinio Vaz affole déjà l’Europe ! Selon RMC Sport, plusieurs clubs européens étaient prêts à faire de lui le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, (Michy vers Chelsea en 2016 pour 39 M€) 💰 Le board marseillais a tout refusé et travaille sur une… pic.twitter.com/1RrKQJyC2E — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 12, 2025



Mais le board phocéen a été clair : aucun départ n’est envisagé. L’Olympique de Marseille, convaincu du potentiel de sa pépite, a repoussé toutes les propositions et travaille désormais sur une prolongation de contrat avec revalorisation salariale.

Sous contrat jusqu’en 2028, Robinho Vaz semble parti pour inscrire son nom dans la durée à Marseille. Une excellente nouvelle pour les supporters olympiens, ravis de voir un pur talent éclore sous le maillot bleu et blanc.

2 – OM : Les dernières infos sur la blessure d’Aguerd !

Coup dur pour Nayef Aguerd et pour l’Olympique de Marseille. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à Brest, le défenseur central marocain souffre d’un début de pubalgie. Une blessure toujours délicate à gérer, qui pourrait perturber la préparation du joueur en vue de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc disputera à domicile dans quelques semaines.

Une blessure qui inquiète à l’approche de la CAN

Interrogé sur le sujet il y a quelques jours, Roberto De Zerbi n’avait pas caché son inquiétude. « Nayef ressent une gêne, on ne veut pas prendre de risques. Il faut que tout soit fait pour qu’il soit prêt pour la CAN », a expliqué le technicien italien, conscient de l’importance de l’événement pour son défenseur. Convoqué malgré tout par le Maroc pour la trêve internationale de novembre, Aguerd pourrait donc être ménagé afin d’éviter une aggravation de sa blessure.

🚨 Info : Nayef Aguerd 🇲🇦 Conscient de l’importance pour le joueur de jouer la CAN, l’OM ne s’opposera pas à sa participation, au contraire. Le staff médical marseillais travaille en avec celui du Maroc pour le remettre sur pied le plus rapidement. https://t.co/Mf6UN28fMD — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) November 11, 2025

L’OM coopère avec le staff médical du Maroc

Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen ne compte pas s’opposer à la sélection du joueur. Bien au contraire. Conscient de l’attachement d’Aguerd à sa sélection nationale et de l’enjeu que représente la compétition, l’OM collabore activement avec le staff médical marocain pour établir un programme de soins personnalisé. L’objectif est clair : permettre au défenseur de 29 ans de retrouver la pleine possession de ses moyens d’ici le coup d’envoi du tournoi.

Cette gestion concertée entre Marseille et la Fédération marocaine vise à éviter toute rechute, tout en garantissant un retour rapide sur les terrains. Une bonne nouvelle pour les supporters marocains, qui savent à quel point Nayef Aguerd est indispensable en défense centrale. Pour l’OM, en revanche, il faudra faire sans lui durant plusieurs matchs, le temps qu’il retrouve une condition optimale.

En attendant, De Zerbi devra réorganiser sa charnière centrale, probablement autour de Balerdi et Pavard en espérant le retour rapide de Medina, pour pallier cette absence importante. L’espoir reste toutefois que Nayef Aguerd revienne rapidement, prêt à défendre les couleurs de l’OM et du Maroc avec la même solidité qu’à son habitude.

3 – concurrents OM : Romano annonce un accord tout proche pour Endrick !

L’actualité bouillonnante autour de l’attaquant brésilien Endrick se précise : après un début de saison compliqué au Real Madrid, le joueur de 19 ans pourrait bientôt quitter la Casa Blanca, non pas pour rejoindre Olympique de Marseille comme un temps évoqué, mais pour être prêté à l’Olympique Lyonnais.

Contexte et orientation du dossier

Arrivé au Real Madrid en juillet 2024 en provenance de Palmeiras, Endrick avait créé beaucoup d’espoirs. Toutefois, son intégration a été perturbée par une blessure au tendon ischio‑jambier en mai 2025, puis par l’arrivée de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, sous lequel il a vu ses minutes de jeu se réduire de manière drastique.

Le manque de temps de jeu devient critique à quelques mois du Coupe du Monde de la FIFA 2026 (qui se déroulera aux États‑Unis), un contexte où Endrick cherche une porte de sortie pour relancer sa progression. Le Real Madrid, soucieux de préserver son investissement mais conscient qu’il ne peut pas laisser le joueur stagner, étudierait favorablement un prêt.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon and Endrick, exclusive story from October set to become reality soon. The agreement between clubs, also very advanced on straight loan with no buy option clause included. Endrick wants OL move. 🔜🇧🇷 pic.twitter.com/6VofIgX0gh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

Pourquoi l’OL ? Pourquoi l’OM s’efface ?

Plusieurs clubs dans le monde se sont renseignés sur l’attaquant brésilien, y compris l’OM. Mais c’est bien l’OL qui est « en pole » depuis plusieurs jours : les dernières sources indiquent que l’accord entre le Real Madrid et Lyon serait très avancé pour un prêt sans option d’achat.

Selon le média brésilien GE Globo, le Real Madrid a donné son accord pour un prêt de la seconde moitié de saison à Lyon. Les dirigeants marseillais semblent avoir abandon­né la piste, laissant le champ libre à Lyon.

Le prêt envisagé serait court (6 mois), sans clause d’achat, et permettrait à Endrick de s’aguerrir en Ligue 1 tout en conservant un retour possible au Real Madrid si besoin.

Enjeux pour l’OM et pour Endrick

Pour l’OM, l’intérêt était logique : un jeune attaquant de grand talent, un coup de projecteur, un pari sur l’avenir. Mais la concurrence de l’OL et la structure du deal ont repoussé les Phocéens. Pour Endrick, l’enjeu est de retrouver du rythme, retrouver confiance, marquer des buts et se repositionner pour la sélection nationale brésilienne.

Au Real Madrid, la stratégie est claire : laisser Endrick se développer sans le presser, tout en gardant la main sur son retour ultérieur. Pour Lyon, c’est l’occasion d’accueillir un joueur de très haut niveau qui peut immédiatement renforcer l’attaque et dynamiser le club.