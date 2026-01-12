Info Chrono
Accueil / OM Actualités / 🖤 Rolland Courbis, l’ancien entraîneur de l’OM est décédé…
OM Actualités

🖤 Rolland Courbis, l’ancien entraîneur de l’OM est décédé…

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le
Rolland COURBIS - coach du MHSC
Rolland Courbis s’est éteint ce lundi 12 janvier 2026 à l’âge de 72 ans. Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, il restera une figure marquante du club et du football français. Sa carrière et sa voix sur RMC ont marqué plusieurs générations de supporters.

 

Un lien fort avec l’OM

 

Né à Marseille le 12 août 1953, Rolland Courbis a débuté sa carrière professionnelle à l’OM, où il a évolué comme défenseur dans les années 1970. Son passage au club phocéen, bien que relativement court, a été déterminant dans sa formation et son attachement au football marseillais. Il a incarné à la fois le sérieux défensif et la passion du jeu, qualités qui l’ont suivi tout au long de sa carrière d’entraîneur et de consultant.

 

De joueur à voix emblématique sur RMC

 

Après sa carrière de joueur, Courbis est devenu entraîneur et a entraîné de nombreux clubs français, dont l’OM. Mais c’est surtout sur RMC qu’il a marqué les esprits, partageant son amour du football avec l’accent marseillais qui le caractérisait. Proche des auditeurs et exigeant dans ses analyses, il a transmis son attachement à l’OM, à la culture du collectif et au respect du jeu.

Le monde de l’Olympique de Marseille et du football français perd aujourd’hui une figure attachante, dont la voix et le style resteront longtemps gravés dans les mémoires

