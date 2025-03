Rothen n’en revient pas et félicite l’agent de ce joueur de l’OM !

La publication des salaires des joueurs de l’OM a relancé le débat sur la gestion salariale du club. Jérôme Rothen a vivement critiqué les montants accordés à certains joueurs, notamment Valentin Rongier.

Comme chaque année, la publication des salaires des joueurs de Ligue 1 par le journal L’Équipe suscite des réactions. Du côté de l’Olympique de Marseille, les chiffres dévoilés mettent en avant une stratégie salariale jugée trop généreuse par certains observateurs, dont Jérôme Rothen. Le consultant de RMC Sport a notamment pointé du doigt la rémunération de Valentin Rongier, qu’il considère comme excessive au regard de son apport sur le terrain.

Des salaires élevés au sein de l’effectif marseillais

Selon les informations de L’Équipe, les joueurs les mieux payés de l’OM cette saison sont Adrien Rabiot et Pierre-Emile Højbjerg, qui perçoivent chacun 500 000 euros bruts par mois. Viennent ensuite Geoffrey Kondogbia, Ismaël Bennacer et Mason Greenwood, à hauteur de 450 000 euros mensuels.

Plus loin dans la hiérarchie salariale, on retrouve Leonardo Balerdi, Valentin Rongier, Geronimo Rulli, Amine Harit et Amine Gouiri. Par ailleurs, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi percevrait un salaire de 550 000 euros par mois, un montant supérieur à celui de n’importe quel joueur de l’effectif.

Rothen critique la politique salariale de l’OM

🗣💬 « Ce ne sont pas les salaires du PSG qui m’interpellent mais ceux des autres clubs. Quand tu donnes des salaires énormes, il faut que ce soit à des joueurs qui te font gagner » L’incompréhension de @RothenJerome sur les émoluments accordés dans certains clubs de L1. pic.twitter.com/5YUVvea1OH — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2025

Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a fustigé la stratégie de l’OM, estimant que certains salaires ne sont pas justifiés par les performances : « Quand tu vois qu’à l’OM ils sont capables de donner 500 000 euros à pas mal de joueurs, 330 000 euros à Rongier… L’agent de Rongier, bravo, moi je dis félicitations, 330 000 euros à un joueur comme ça. »

L’ancien joueur du PSG regrette que le club phocéen accorde de tels salaires à des joueurs qui, selon lui, n’apportent pas de réelle plus-value sportive : « Quand tu donnes ces salaires-là, il faut les donner aux joueurs qui te font gagner. Parce que si tu donnes ça à des joueurs qui ne te font pas gagner, ça veut dire que tu travailles mal. »

L’ancien international français a également élargi sa critique à d’autres clubs de Ligue 1, notamment le PSG et le Stade Rennais, qu’il estime coupables des mêmes erreurs de gestion.

Malgré ces critiques, l’OM continue de faire confiance à Valentin Rongier, en témoigne la volonté de Mehdi Benatia de prolonger le milieu de terrain, comme il l’a récemment expliqué dans les colonnes de L’Équipe.