Rulli en état de grâce, Greenwood en patron : l’OM fait tomber Monaco au forceps

L’Olympique de Marseille a signé un succès précieux ce dimanche soir face à Monaco (1-0), au terme d’un match où les chiffres racontent presque autant que le scénario. Longtemps bousculés par les offensives monégasques, les Marseillais ont pu compter sur un Geronimo Rulli impérial et sur l’efficacité froide de Mason Greenwood pour faire basculer la rencontre. Des statistiques mises en lumière par Opta et relayées par L’Équipe viennent confirmer l’ampleur de la performance.

Si l’OM a souffert, sa défense n’a jamais rompu. Et pour cause : Rulli a livré l’un des matchs les plus marquants de sa carrière en Ligue 1. Le gardien argentin a remporté cinq de ses six duels face aux attaquants de la Principauté. Une performance tout simplement historique, puisqu’aucun autre portier n’a fait mieux sur un match de Ligue 1 depuis le début de l’analyse d’Opta lors de la saison 2006-2007. À plusieurs reprises, il a écœuré les Monégasques, maintenant son équipe à flot dans les temps faibles.

Monaco, justement, continue de payer ses difficultés loin du Rocher. En s’inclinant au Vélodrome, l’ASM concède sa dixième défaite à l’extérieur en Ligue 1 sur l’année civile 2025. Un total inédit pour le club depuis 2006, et presque équivalent à celui cumulé sur les trois années précédentes. Un contraste saisissant avec les ambitions affichées en début de saison.

À l’inverse, Marseille fait du Vélodrome une forteresse. Avec 14 victoires à domicile en Ligue 1 cette année, pour seulement un revers, l’OM affiche son meilleur total sur une année civile depuis 2014. Plus encore, son ratio de succès devant son public atteint 78 %, une efficacité que le club n’avait plus connue depuis… 1990.

Dans ce contexte, Mason Greenwood s’impose comme l’homme fort du projet marseillais. Unique buteur du soir, l’attaquant anglais est devenu le premier joueur de l’OM à terminer meilleure gâchette de Ligue 1 sur une année civile depuis Florian Thauvin en 2018. Greenwood affiche désormais 40 implications directes sur des buts en championnat sous le maillot olympien (32 buts, 8 passes décisives), soit au moins neuf de plus que tout autre joueur depuis son arrivée la saison dernière. Symbole de son influence, il est également le seul joueur à dépasser les 50 tentatives en Ligue 1 sur l’exercice 2025-2026.

Entre un gardien héroïque et un attaquant clinique, Marseille a peut-être trouvé l’équilibre qui lui manquait. Et au vu des chiffres, ce succès contre Monaco pourrait bien compter lourd dans la course aux sommets.