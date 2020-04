Rumeur Mercato : L’OM prêt à miser sur un international croate (estimé à 10M€) ?

Malgré de grosses difficultés financières et la pandémie du Coronavirus, l’OM doit penser à la suite et à une hypothétique qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, le club olympien serait intéressé par un défenseur habitué du haut niveau…

L’OM va devoir vendre pour équilibrer ses comptes cet été. Plusieurs jeunes éléments comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car pourraient être sacrifiés en cas de belle offre. Le club olympien, déjà limité en défense centrale, pourrait tenter de recruter un autre défenseur expérimenté (Alvaro sera définitivement transféré à la fin de la saison)…

Le retour de la rumeur Vida

Selon le média turc TRT Spor, Beşiktaş veut se débarrasser des gros salaire et pousserait son défenseur Domagoj Vida vers la sortie. L’OM serait un des clubs le plus intéressé et pourrait même faire une offre. Comme concurrent, Slaven Bilic aimerait aussi faire venir son compatriote à West Bromwich (candidat à une montée en Prelmier League). Le président du Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi exigerait 10M€ pour son international croate. Domagaj Vida a marqué 4 buts en 25 matchs cette saison.

Le (très) gros bémol

L’OM doit faire baisser sa masse salariale et Vida touche le plus gros salaire de Beşiktaş , à savoir 3M€ net par an. L’OM ne peux plus proposer ce genre d’émoluments, le média TRT Spor parle d’un salaire de 6M€ (surement brut) à Marseille, soit ce que touche un Kevin Strootman. Impossible ! (sans parler d’un transfert à 15M€ pour un joueur de 30 ans, 31 le 29 avril prochain).