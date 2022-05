Rumeur mercato : L’OM relance la piste Seko Fofana ?

Son nom a déjà été évoqué l’été dernier, mais finalement l’OM a opté pour Gerson. Seko Fofana serait toujours un profil suivi par Pablo Longoria, cependant Lens ne bradera pas son milieu de terrain…

Auteur de 8 buts et d’une passe décisive cette saison en championnat, Fofana est un homme fort à Lens et un joueur respecté en Ligue 1. Une nouvelle saison satisfaisante qui attire les courtisans. Selon le média Top Mercato, plusieurs clubs anglais serait attentifs à son cas : Tottenham, Newcastle, Leicester, mais aussi Aston Villa.

Beaucoup de monde suit Fofana

De plus, l’AC Milan mais aussi l’Olympique de Marseille « se serait également renseigné ces dernières semaines auprès de l’entourage du joueur pour connaître ses prétentions salariales ». Lens ne laissera pas filer son milieu de terrain à moins de 20M€, Longoria est prévenu !

Vous ne dormez toujours pas ? Regardez ces extraits du match de Seko Fofana face au @PSG_inside et faites de beaux rêves ✨ pic.twitter.com/8UoR0Gdn2J — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 5, 2021

En janvier dernier, l’un de ses conseillers, Antony Mendez s’était confié à FootMercato. Il avait évoqué l’avenir de Fofana, annoncé dans le viseur de l’OM et du PSG mais aussi de plusieurs clubs européens. Le joueur se sent bien à Lens, mais si un club propose le montant demandé alors…

Le PSG et l’OM connaissent très bien le profil de Seko

« Quand on analyse les budgets, on peut se poser des questions. Mais quand on connaît les efforts que le RCL a fait pour attirer Seko, pour lui donner envie de venir et de faire partie du projet humble et ambitieux du RCL, on peut mieux appréhender les raisons qui ont poussé Seko à relever le défi lensois. Le RC Lens est attractif au niveau de la passion, du public, en termes de structures, en termes d’identité de jeu. C’est le plus gros investissement de toute l’histoire du RC Lens (10 M€, NDLR) pour obtenir le transfert depuis l’Udinese. Le niveau de jeu qu’il affiche aujourd’hui, il est allé le chercher par le travail. Ce sont les valeurs du club, les valeurs minières alors forcément ça a matché avec les dirigeants et le peuple lensois. Seko est humble et ambitieux, à l’image de son club. Mais je comprends qu’au vu de ses performances, les observateurs s’impatientent de le voir évoluer dans un club du top 16 européen ou dans les compétitions européennes. (…) Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. » Antony Mendez – source : FootMercato (27/01/2022)

Fofana veut priver Monaco d’Europe !

Seko Fofana a exprimé son souhait de jouer à fond ce dernier match et tenter de priver Monaco de deuxième place. Le milieu lensois, auteur d’une saison remarquable n’a pas oublié que l’année dernière une défaite de son équipe avait privé les nordistes de compétition européenne. Il souhaiterait rendre la pareille cette année :

» Ce sera une finale. L’année dernière, ils nous ont privé de l’Europe. J’espère que cette saison, j’espère qu’on va les priver d’Europe. C’est aussi pour faire plaisir à tous nos supporters, à ce club qui a souffert pendant 10 ans. C’est une fierté ce soir de représenter ce club. » Seko Fofana – Source : Trophées UNFP (15/05/2022)