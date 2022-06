Rumeur Mercato OM : Encore un énorme coup tenté par Longoria ?

De très nombreuses rumeurs circulent chaque jour concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Difficile de faire le trie tant le volume est important. Cette fois, c’est le journaliste brésilien Mauro Cezar qui révèle que le club marseillais tenterait un très gros coup…

On le sait, Pablo Longoria multiplie les pistes et les contacts en période de mercato. Pour chaque poste ciblé, le président de l’OM discute, avec de nombreux joueurs, agents, et clubs. Il en découle une multitude de bruits, de rumeurs et d’infos dans les médias français et étrangers.

Ce week-end, le journaliste brésilien Mauro Cezar a ainsi révélé une nouvelle piste étudiée par les dirigeants marseillais. Il s’agit de Claudinho le milieu offensif gauche du Zenith Saint-Petersburg. Auteur d’une excellente saison, avec 10 buts et 5 passes décisives, ce dernier a été élu par ses pairs meilleur joueur du championnat.

Transféré l’été dernier contre 12 millions d’euros, il devrait toutefois profiter du règlement FIFA qui permet aux joueurs de quitter le championnat Russe. L’AS Roma et l’OM seraient ainsi sur le coup.