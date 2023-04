Rumeurs mercato OM : Longoria suit un ailier belge également pisté par Dortmund et l’Inter?

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille ferait partie de la liste des clubs qui apprécie le profil de l’ailier belge, Benson Manuel.

Cette saison, l’Olympique de Marseille aurait mérité d’avoir un banc un peu plus étoffé en terme de qualité et de quantité, surtout offensivement. Avec la blessure d’Amine Harit, seul Malinovskyi a été recruté à ce poste cet hiver, Ounahi étant un milieu de terrain de formation.

L’OM veut Benson Manuel?

Cet été, surtout en cas de départ de Mattéo Guendouzi qui est compté comme un joueur à ce poste-là, Pablo Longoria va devoir se renforcer. Le président marseillais aurait coché plusieurs noms pour le prochain mercato, notamment des ailiers de formation. En plus de Wilfried Zaha qui risque de rejoindre Arsenal ou se laisser convaincre par Crystal Palace de prolonger, l’OM voudrait Benson Manuel.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les Marseillais font partie des clubs intéressés par l’ailier belge qui évolue à Burnley. A 26 ans, il a grandement participé à quasi assurée du club anglais en Premier League. Entraîné par Vincent Kompany, il a joué 31 matchs en championnat pour 10 buts et 3 passes décisives. Sur Transfermarkt, il est évalué à 3M€.

Guendouzi va partir cet été

L’OM va devoir se renforcer offensivement, surtout si certains joueurs quittent le club. En mars dernier, Hakim Zhouri évoquaient notamment la possibilité de voir Guendouzi partir, lui qui est considéré comme un joueur pouvant évoluer derrière l’attaquant par Igor Tudor : « C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive. Mais moi je pense qu’on l’a déjà perdu pour le reste de la saison on peut plus trop compter sur le Guendouzi qu’on avait la saison dernière ou en début de saison avant la Coupe du monde. On a bien vu qu’il n’y a plus cette cette âme de guerrier, de mort de faim qui allait ratisser, qui allait au charbon, au duel. Et on voit qu’après Tudor lui donne moins de confiance. Il ne le mets pas au même niveau que ce que faisait Sampaoli la saison dernière. Ou peut-être que c’est parce que le joueur ne se ne se retrouve pas dans dans ce schéma de jeu. Il ne retrouve pas les sensations de plaisir qu’il avait à jouer sous les sous les ordres de Tudor et dans la façon de jouer de Tudor. De toute façon je pense qu’il y a de une une sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe. Pas le club, l’équipe dans le sens où lui ne correspond pas à l’équipe et l’équipe aujourd’hui ne lui correspond plus. Et ça va être compliqué de de retrouver ces talents pour lui »