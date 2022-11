Rumeurs Mercato OM : Longoria va piocher le remplacer de Gerson en Ligue 1?

Avec le départ annoncé de Gerson, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer à ce poste. D’après Média Foot, le club a coché deux noms de joueurs en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille va avoir des manquements au poste de milieu offensif. Gerson ne semble plus vraiment concerné par le club et souhaite retourner au Brésil, à Flamengo. Harit est quant à lui absent pour quelques mois au moins après sa grosse blessure face à l’AS Monaco qui lui a empêché de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec le Maroc.

Le Fée et Blas pistés par Longoria?

D’après Média Foot, Pablo Longoria aurait coché deux noms à ce poste. Le président marseillais apprécierait les profils d’Enzo Le Fée et Ludovic Blas. Les deux hommes jouent respectivement à Lorient et au FC Nantes et pourraient satisfaire Igor Tudor. Pour le Canari, son profil ressemble à celui d’un Dimitri Payet en position de numéro 10 ou de faux numéro 9 avec un excellent pied gauche.

Plus jeune et plus frêle physiquement, Enzo Le Fée a déjà cité parmi les pistes de l’Olympique de Marseille alors que Lorient était en Ligue 2. A 22 ans, il a joué à 12 reprises cette saison en première division pour deux buts marqués et trois passes décisives. Un profil intéressant et peut-être moins cher que Ludovic Blas. Longoria semble s’activer sur le championnat français afin de trouver des alternatives au dossier Malinovskyi qui s’annonce difficile.

Les attentes de Di Meco pour le mercato

Dans l’émission le Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco a donné son sentiment sur la nécessité de recruter lors du mercato hivernal.

« Quand tu es quatrième chapeau en C1, je ne suis pas sûr que tu ai budgétisé une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le problème c’est que l’absence d’Amine Harit va obliger le club à recruter. Même si Harit était là, il fallait déjà remplacer Gerson. Peut être que la solution est de faire reculer Sanchez d’un cran et de recruter un avant centre. Moi j’aimerai voir ça cette année. Et puis il y a le problème Bailly derrière, soit tu le remet sur pied, soit tu réfléchis pour prendre quelqu’un » Eric Di Meco – Source : RMC Sport (17/11/2022)