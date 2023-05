OM : La fête est folle à Marseille, en attendant le bouquet final !

Aujourd’hui cela fait pile 30 ans que l’OM s’est imposé face au Milan en finale de Ligue des Champions. Marseille fête son incroyable anniversaire, la rencontre de 1993 a été retransmise sur écran géant sur le vieux port, les supporters marseillais sont bouillants en attendant le bouquet final !

Les supporters de l’OM se sont mobilisé pour proposer un spectacle incroyable à Marseille ce soir. Rachid Zéroual, le leader historique des South Winners a confié à la Provence : » On veut illuminer notre littoral pour marquer un peu les esprits de France et de Navarre, faire en sorte de rappeler aux jeunes ce qu’on faisait avant ». Le média précise que « rien que du côté des South Winners, c’est près de 700 supporters qui seront mobilisés. »

30 ans plus tard. Et ce but de Basile Boli qui fait toujours le même effet 😱🥰

