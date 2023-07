Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Rongier ou Guendouzi pour le départ… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme de ce samedi : la fin du fantasme Sadio Mané à l’OM, le problème dans le transfert de Ndiaye et les candidats au départ dans le milieu de terrain…

Avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille dispose désormais de beaucoup de monde dans l’entrejeu. Des départs à prévoir dans ce secteur ?

Selon L’Équipe, Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier possèdent tous deux le profil avec un salaire important mais aussi des touches à l’étranger, et en Premier League plus particulièrement. Des touches qui tardent à se concrétiser cependant.

Le quotidien du sport ajoute qu’un départ de Valentin Rongier semble tout de même moins probable en raison de sa capacité à toujours convaincre ses entraîneurs. Convaincre son nouvel entraîneur paraît être l’état d’esprit actuel de Mattéo Guendouzi alors qu’il s’imaginait encore loin de Marseille au printemps dernier.

L’Olympique de Marseille suit activement la piste de Iliman Ndiaye pour se renforcer cet été. Malheureusement le joueur n’a toujours pas fait son choix définitif entre une prolongation dans son club actuel, Sheffield United, ou un transfert dans son club de cœur, l’OM…

Pour Carl Asaba, ancien joueur de Sheffield United et désormais consultant pour la BBC, le problème ne se situe pas chez le joueur. Ou même chez les deux clubs concernés…

« On sait qu’il était proche de signer un nouveau contrat (avec Sheffield), on sait que ce contrat est toujours sur la table mais il semble que pas un jour ne passe sans que de nouvelles infos émergent à propos de blocages dans les négociations ou quelque chose en rapport avec Marseille. Les supporters de Sheffield United veulent juste de la clarté sur sa participation ou non à la saison qui vient car il est un joueur vital. Tout ce que je peux dire c’est que je vois Iliman avec le groupe et il ne cause aucun problème, il travaille vraiment dur. Le staff l’adore, il n’est pas compliqué mais la situation est juste compliquée. De toute évidence, on (Sheffield) lui offre un bon contrat. Il y a d’autres personnes qui lui offre un contrat. Mais d’où je suis et de ce que je connais sur le football, le problème n’a rien à voir avec Sheffield United ou Marseille, ce sont les agents et les intermédiaires qui veulent gagner de l’argent. Les agents ne gagnent pas autant si vous resignez dans votre club. Si Iliman signe pour l’offre la plus élevée que l’on puisse faire, c’est super, du moment qu’il reste avec nous. Le club et Heckingbottom travaillent avec un budget de milieu de Championship, même pas un gros budget. » Carl Asaba – Source : BBC Sounds

