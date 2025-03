Salaires Ligue 1 : Un monde entre le PSG et le reste !

Le PSG domine toujours largement le classement des plus gros salaires en Ligue 1, avec Ousmane Dembélé en tête. L’OM et Rennes restent loin derrière malgré quelques investissements conséquents. Voici les plus gros salaires de Ligue 1 proposez par le journal l’Equipe.

🏆 L’essentiel 🏆 Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec 1,5 million d’euros brut par mois , loin des 6 millions d’euros perçus par Kylian Mbappé avant son départ.

avec , loin des 6 millions d’euros perçus par Kylian Mbappé avant son départ. Le PSG domine largement le classement des salaires , occupant les 12 premières places, tandis que l’OM reste en retrait avec des joueurs à 500 000 € mensuels maximum.

, occupant les 12 premières places, tandis que l’OM reste en retrait avec des joueurs à 500 000 € mensuels maximum. Les clubs sont contraints par de nouvelles règles financières, notamment le fair-play financier de l’UEFA et la ponction de CVC sur les droits TV, limitant leur marge de manœuvre.

A lire : OM : On en sait plus sur les retours d’Hojbjerg et Murillo !

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est Ousmane Dembélé qui occupe la première place du classement des salaires en Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain perçoit un salaire de 1,5 million d’euros brut par mois, bien loin des 6 millions d’euros que touchait son prédécesseur avant son exil espagnol. Le club de la capitale reste toutefois dominant dans cette hiérarchie, plaçant les neuf premiers joueurs de la liste des plus hauts revenus du championnat.

Il y a un an, Kylian Mbappé était seul sur sa planète, avec un salaire brut estimé à 6 millions d’euros par mois. Parti au Real Madrid, il laisse la première place de Ligue 1 à Ousmane Dembélé. Les salaires de la Ligue 1 2025 > https://t.co/qXUSD8ZJq7 pic.twitter.com/yEdkpMKj97 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 25, 2025

Si le PSG continue d’afficher des salaires élevés, la tendance générale semble à la baisse. En 2023, le trio Mbappé – Neymar – Messi représentait à lui seul plus de 13 millions d’euros mensuels, soit davantage que l’actuel top 15 réuni. Cette saison, le club parisien semble avoir modéré ses dépenses, tout comme d’autres formations de Ligue 1.

Même sans les 3 stars le PSG offre les 12 plus gros salaires de Ligue 1 !

L’OM, habitué à d’importants investissements pour rester compétitif, a tout de même franchi le cap des 500 000 euros mensuels avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg. Cependant, les salaires marseillais restent bien en deçà de ceux du PSG. Parmi les autres clubs ayant consenti des efforts financiers, Rennes a attiré Seko Fofana et Brice Samba, chacun autour des 400 000 euros par mois.

Les clubs de Ligue 1 doivent désormais composer avec plusieurs facteurs régulateurs. Le nouveau fair-play financier de l’UEFA impose un plafond de 70 % des revenus d’un club dédié aux salaires. De plus, le prélèvement de CVC sur les droits TV limite la marge de manœuvre des clubs français, ce qui pourrait freiner l’inflation salariale à l’avenir.

Classement des salaires en Ligue 1 (2024/2025) :

Ousmane Dembélé ( PSG ) – 1 500 000 €

) – Marquinhos ( PSG ) – 1 120 000 €

) – Lucas Hernandez ( PSG ) – 1 100 000 €

) – Achraf Hakimi ( PSG ) – 1 100 000 €

) – Warren Zaïre-Emery ( PSG ) – 950 000 €

) – Vitinha ( PSG ) – 900 000 €

) – Khvicha Kvaratskhelia ( PSG ) – 900 000 €

) – Gianluigi Donnarumma ( PSG ) – 849 500 €

) – Nuno Mendes ( PSG ) – 800 000 €

) – Presnel Kimpembe ( PSG ) – 640 000 €

) – Bradley Barcola ( PSG ) – 550 000 €

) – Désiré Doué ( PSG ) – 500 000 €

) – Adrien Rabiot ( OM ) – 500 000 €

( ) – Pierre-Emile Höjbjerg ( OM ) – 500 000 €

( ) – Alexandre Lacazette ( OL ) – 500 000 €

) – Mason Greenwood ( OM ) – 450 000 €

( ) – Geoffrey Kondogbia ( OM ) – 450 000 €

( ) – Ismaël Bennacer ( OM ) – 450 000 €

( ) – Corentin Tolisso ( OL ) – 450 000 €

) – Gonçalo Ramos (PSG) – 443 500 €

L’évolution des salaires en Ligue 1 pourrait continuer de ralentir dans les prochaines années. Face aux nouvelles régulations et à une rentrée d’argent moins certaine qu’auparavant, les clubs français devront adapter leur stratégie salariale.