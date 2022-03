Sampaoli : « Je ne pense ni au président, ni aux supporters, ni aux joueurs… je pense à l’OM »

L’Olympique de Marseille affronte Bâle ce jeudi lors du match aller des huitièmes de finale d’Europa Conference League au Vélodrome (21h). L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli s’est exprimé en conférence de presse de veille de match.

#Sampaoli : « Je ne travaille pas pour les supporters, les joueurs ou les dirigeants. Je travaille pour l’OM. » #OMFCB #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2022

« Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le président, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs« Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/2015)