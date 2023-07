Sanchez libre, Harit officiellement transféré et la piste Saiss en danger… Les 3 infos OM de ce samedi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : la fin de contrat d’Alexis Sanchez, Harit officiellement transféré à l’OM et la piste Romain Saiss menacé par l’Arabie Saoudite !

Mercato OM : Sanchez officiellement « libre » de tout contrat…

L’Olympique de Marseille n’a pas caché sa volonté de prolonger le contrat d’Alexis Sanchez. Malheureusement, les négociations n’ont pas encore abouti…

Et depuis ce matin, Alexis Sanchez est libre de tout contrat !

En effet, son engagement avec l’OM était effectif jusqu’au 30 juin. Une habitude dans le monde du football. Rien d’alarmant donc. Le fait qu’il n’ait par contre toujours pas prolongé additionné à cette deadline symbolique devient par contre préoccupant…

Pablo Longoria avait fait le point le 5 juin dernier sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

OFFICIEL OM : Harit devient définitivement Marseillais !

Par sa bonne humeur et ses performances sur le terrain, Amine Harit est parvenu à devenir un joueur très apprécié des supporters de l’Olympique de Marseille. Il a officiellement été transféré à l’OM aujourd’hui…

En effet, il était arrivé en toute fin de mercato estival 2021, en prêt. Il était revenu, encore en prêt, en fin de mercato 2022. Mais cette fois-ci, il y avait une option d’achat quasi obligatoire d’environ 5M€.

C’était attendu mais c’est désormais officiel, l’option d’achat a bien été levée.

Amine Harit sera donc encore un joueur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Harit a manqué dans l’accélération au milieu

Une terrible blessure survenue juste avant la Coupe du Monde a malheureusement mis fin à sa saison 2022/23. Il devrait bien être de retour l’an prochain. Il a en tout cas manqué à son équipe en seconde partie de saison comme l’avait souligné Jérémy Attali-Pietri il y a quelques semaines sur notre plateau.

« Harit a manqué dans l’accélération au milieu, mais après pas tant que ça dans le côté décisif. Par contre il amène de la folie, du déséquilibre, du dribble. La question est de savoir s’il va revenir aussi agile après sa blessure. On se languit qu’il revienne Harit, mais on ne s’inquiète pas de son état. Fekir qui était fort à Lyon a eu du mal et a retrouvé son niveau quelques années après… Harit m’a bluffé sur son envie de jouer à l’OM et de réussir à l’OM. Là il m’a fait taire, car il était pour moi un mercenaire or dans le comportement il est là. Statistiquement, c’est zéro but, zéro passe décisive » Jérémy Attali-Pietri – Source : Débat Foot Marseille

Mercato : L’Arabie Saoudite pique une piste à l’OM ?

L’Olympique de Marseille serait selon plusieurs médias sur les traces de l’international marocain, Romain Saïss. Malheureusement, il n’est pas le seul club sur le coup…

Selon le média marocain, les Lions de l’Atlas, le club saoudien d’Al Itthiad voudrait aussi faire signer Saïss cet été.

Romain Saïss finalement en Arabie Saoudite avec Benzema ? – 🦁

Alors qu’on l’annonçait du côté de Nottingham Forest ou encore de l’Olympique de Marseille, Romain Saiss, capitaine des…#RomainSaiss

Besiktas, avec qui il est toujours sous contrat jusqu’en 2024, souhaite récupérer 3M€. Nottingham Forest aurait déjà proposé 2,5M€, toujours selon les Lions de l’Atlas. L’OM aurait proposé une offre similaire.

Al Itthiad, le nouveau club de Karim Benzema, aurait lui déjà entamé les discussions avec l’entourage du joueur. Nul doute qu’avec les moyens qu’il possède, le club saoudien a de quoi séduire…