Sanction de l’UEFA : l’OM écope d’une lourde amende !

L’UEFA a tranché. Comme le rapporte RMC Sport, l’Olympique de Marseille a été sanctionné après les incidents survenus lors de la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, disputée le 5 novembre dernier au Stade Vélodrome. Une soirée marquée par une immense frustration sportive, mais aussi par des comportements en tribunes désormais visés par l’instance européenne.

Ce match, perdu 0-1 en toute fin de rencontre, avait laissé un sentiment d’injustice chez les supporters marseillais. Quelques instants avant le but de Samardzic, une main du joueur d’Atalanta Ederson dans sa surface avait provoqué la colère du public. Jugée comme une erreur d’arbitrage, cette action avait envenimé une ambiance déjà tendue dans un Vélodrome frustré d’assister à une troisième défaite en quatre journées de Ligue des champions.

Si l’attention s’était principalement portée sur cet épisode arbitral, un autre élément n’a pas échappé à l’UEFA : l’usage d’engins pyrotechniques dans les tribunes. Selon les informations de RMC Sport, l’instance a décidé d’infliger au club phocéen une amende de 70 000 euros pour ces débordements. Une sanction financière lourde, qui s’accompagne d’une mesure disciplinaire supplémentaire.

70000€ d’amende !

La partie basse du virage Sud, l’un des secteurs les plus bouillants et identitaires du Vélodrome, a ainsi été frappée d’une suspension avec sursis de deux ans. Concrètement, cela signifie que la moindre récidive entraînerait une fermeture effective de cette zone lors d’un match européen. Une menace qui place les groupes de supporters face à une responsabilité importante dans les prochaines échéances continentales.

Cette décision intervient dans un contexte où l’OM, déjà sous pression sportive après son début de campagne européenne décevant, doit désormais composer avec un rappel ferme de l’UEFA. Pour l’organisation, l’usage d’engins pyrotechniques reste strictement interdit, même dans un stade réputé pour sa ferveur comme le Vélodrome. Une mise en garde claire envers le club et ses supporters, alors que chaque rencontre européenne s’annonce désormais sous surveillance.