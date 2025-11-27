Sélection : Mason Greenwood toujours dans l’impasse

Brillant avec l’OM, Mason Greenwood reste au cœur d’un débat international. Boycotté en Angleterre, courtisé par la Jamaïque, l’ailier marseillais n’a toujours pas tranché, malgré ses performances remarquées, notamment en Ligue des champions contre Newcastle.

Glenn Hoddle, consultant pour TNT Sports, a salué sa prestation : « Greenwood a été exceptionnel (…) Il est dangereux à chaque fois qu’il touche le ballon. » The Athletic a également apprécié son match : « Il a créé quatre occasions lors d’une prestation de haut vol qui a ravi. »

The Sun a rappelé son talent pur : « Il est probablement aujourd’hui le deuxième meilleur attaquant anglais derrière Harry Kane. »

La Jamaïque insiste, l’Angleterre se ferme

En Angleterre, ses problèmes extra-sportifs continuent de bloquer toute possibilité de retour. The Sun rappelle qu’il n’a quasiment aucune chance de rejouer pour les Three Lions, malgré la prudence affichée par Thomas Tuchel. Le sélectionneur anglais déclarait récemment : « Je ne lui ai pas parlé (…) Il n’était pas dans les plans et nous ne pensons pas à lui pour notre équipe. Je n’exclus rien, mais il n’est pas une priorité actuellement. » Une position claire, qui éloigne toute perspective avant plusieurs années.

La Jamaïque, elle, espère toujours le convaincre. Greenwood, détenteur d’un passeport jamaïcain depuis août, n’a pourtant pas encore demandé le transfert de son affiliation sportive. Michael Ricketts, président de la JFF, expliquait à The Athletic : « C’était une décision familiale de ne pas se rendre disponible pour le moment. »



La fédération souhaite néanmoins compter sur lui dès mars pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026.

Mais ce scénario crée une forte opposition interne. Isaac Hayden a dénoncé une injustice sportive : « Si un joueur n’est pas prêt pour le dernier tour des qualifications, je ne vois pas pourquoi il devrait rejoindre le groupe ensuite. » Amari’i Bell partage la même inquiétude, évoquant un risque de tensions dans l’équipe.

Les médias jamaïcains expriment également leur incompréhension. Kathya Davis (Love 101 FM) regrette son absence malgré les efforts réalisés : « Nous ne comprenons pas pourquoi il n’est pas venu jouer pour la Jamaïque. »

Daniel Blake (Jamaica Observer) note que sa décision ne serait « pas acceptée à 100 % ».