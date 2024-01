Sénégal – Cameroun (3-1) : Doublement décisif, Sarr retrouve de la confiance !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Ce match très attendu entre le Sénégal et le Cameroun concernait plusieurs joueurs de l’OM ou ex OM ! En effet, trois olympiens font partie de l’équipe sénégalaise, alors que trois anciens jouent pour le Cameroun !

Ismaïla Sarr et Pape Gueye ont débuté comme titulaires ce match. L’ailier droit marseillais, peu en réussite avant de partir à cette CAN, a rapidement ouvert le score d’une belle frappe à ras de terre (1-0 / 16′). Le match a ensuite manqué d’occasions. Alors que Pape Gueye a été à son avantage au milieu et à la récupération, c’est encore Sarr qui s’est montré décisif sur un centre parfaitement donné à Diallo (2-0 /76′). Le match semblait plié à ce moment là, le Sénégal maitrisant cette partie. Le futur attaquant de l’OM, Moumbagna rentre à la 74′. Ndiaye a pris la place de Sarr à la 81e en étant trop brouillon techniquement.

Sarr, buteur et passeur !

Finalement, c’est le nantais Castelleto qui va relancer le match sur un bon centre de l’ancien marseillais Ntcham (2-1 / 83′). Le match devient alors fou, le Cameroun pousse et s’offre des occasions, dont une énorme de l’ancien olympien Nkoudou. Et finalement, c’est Mané qui va tuer le match (3-1 / 95′). Le Sénégal frappe fort et Ismaïla Sarr retrouve de la confiance ! Avec 6 points en 2 matches, le Sénégal assure sa qualification pour la phase à élimination directe.