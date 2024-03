Villarreal – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace en Espagne pour affronter Villarreal pour le huitième de finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte le Villarreal CF de Marcelino ce jeudi soir 14 mars 2024. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur W9 ou Canal+ Foot.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Van Neck

Défenseurs :

Clauss, Meïté, Mbemba, Balerdi, Merlin, Soglo

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Harit, Ounahi, Tunkadi

Attaquants :

Ndiaye, Sarr, Henrique, Correa, Aubameyang, Moumbagna

Villarreal :

Gardiens : Reina, Jorgensen

Défenseurs : Bailly, Mosquera, Mandi, Altimira, Femenia, Cuenca

Milieux : Comesana, Coquelin, Baena, Capoue, Trigueros, Parejo

Attaquants : G.Moreno, Sorloth, Guedes, Akhomach, Morales

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Pau Lopez

Clauss Mbemba Balerdi Merlin

Veretout Kondogbia

Ndiaye Harit

Sarr (ou Moumbagna) Aubameyang

Villarreal :

Reina

Cuenca Mandi, Bailly, Mosquera,

Akhomach, Coquelin, Parejo, Baena

Guedes, Moreno

Le Stade

Stade de la Ceramique (Capacité : 23 5 00)

L’Arbitre de ce Villarreal – OM

L’arbitre désigné pour Villarreal – OM estIstván Kovács sera l’arbitre principal. Il sera assisté par Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Andrei Chivulete. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cătălin Popa et Horațiu Feșnic.

La Météo

Prévision météo à Vila Real à 19h (*)

– Ensoleillé (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 15°C / ressentie 14°C

– Vent : SSE 9km/h

– Taux d’humidité : 77%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Villarreal vs OM

Victoires de l’OM : 1 Match nul : 0 Victoires Villarreal: 0

Déclarations d’avant-match

Jean-Louis Gasset : « L’entame va être prépondérante. Villarreal n’a pas le droit à l’erreur. Ils doivent faire le match parfait et qu’on fasse un match catastrophique pour renverser la tendance. On va jouer notre jeu, mais pas dans le même esprit. On ne va pas aller chercher aussi haut que ce qu’on a fait au Vélodrome, parce que ce serait dangereux. Mais on va essayer de prendre le ballon et profiter des espaces qu’ils vont laisser dans le dos. On va mettre les joueurs les plus frais, a-t-il prévenu. Ce (mercredi) matin, il y avait encore quelques séquelles physiques de la deuxième période contre Nantes. On n’a pas encore mis l’équipe en place. Je donnerai l’équipe demain (jeudi) matin »

Marcelino : « Nous devons jouer ce match à notre meilleur niveau possible, on doit montrer notre meilleure version si on veut battre l’OM. Je pense que nous avons les capacités pour équilibrer ce match sur notre terrain, devant notre public. Après, il faudra être bon dans les deux surfaces. Marseille a eu une efficacité totale à l’aller : sur leurs quatre premières situations, ils ont marqué trois fois. Si on a la même efficacité qu’eux, on ne sait jamais »