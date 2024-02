Shakhtar Donetsk- OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Hambourg pour affronter le Shakhtar Donetsk pour le seizième de finale d’Europa League. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte le Shakhtar ce jeudi soir. Le match débutera à 18h45 et sera diffusé en direct sur RMC Sport et W9.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Clauss, Mbemba, Meïté, Merlin, Soglo, Gigot, Balerdi

Milieux :

Tunkadi, Kondogbia, Ounahi, Harit

Attaquants :

Ndiaye, Correa, Henrique, Aubameyang, Moumbagna

Shakhtar Donetsk :

Gardiens :

Riznik, Roudko

Défenseurs :

Konoplia, Bondar, Matvienko, Azarovi, Chigrinski, Miroshi, Perdrinho, Rakitski, Gocholeishivili

Milieux :

Nazarina, Shved, Stepanenko Tsoukanov, Soudakov, Bondarenko, Kriskiv

Attaquants :

Macedo, Sikane, Zoubkov Eguinaldo, Kelsy, Newerton

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Merlin

Kondogbia

Ounahi Harit

Ndiaye Moumbagna Aubameyang

Shakhtar Donetsk :

Riznik

Konoplia Bondar,Matvienko Azarovi

Soudakov Bondarenko Kriskiv

Macedo Sikane Zoubkov



Le Stade

Volksparkstadion (Capacité : 57 000)

L’Arbitre de ce Shakhtar Donetsk – OM

L’arbitre désigné pour Shakhtar Donetsk – OM est Erik Lambrechts. Il sera assisté par ses compatriotes, Jo de Weirdt et Kevin Monteny. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Nathan Verboomen. Les deux arbitres assistants vidéo seront le Néerlandais Dennis Higler et le Belge Jan Boterberg.

La Météo

Prévision météo à Hambourg à 19h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 12°C / ressentie 11°C

– Vent : SSO 11km/h

– Taux d’humidité : 90%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Shakhtar Donetsk vs OM

Victoires de l’OM : 0 Match nul : 0 Victoires Shakhtar Donetsk: 2

Déclarations d’avant-match

Marino Pusic: » J’ai vu de bonnes choses dans nos matches amicaux. Mais là, ce sera différent. Un tel match va aider mes jeunes à se développer. À s’épanouir. On a utilisé ces derniers mois pour développer l’équipe, on a eu le temps de travailler, c’est une bonne période pour tous les coaches, c’était aussi nécessaire pour améliorer notre condition physique et le travail tactique. Je suis satisfait de notre niveau mais la résistance des adversaires en pré-saison ne sera pas la même que celle de Marseille. On a une équipe jeune mais ambitieuse«

Gennaro Gattuso : » C’est difficile parce que jouer le jeudi et le dimanche… Tu perds beaucoup d’énergie. Mais on a fait ça toute la saison, et on a le devoir de préparer match après match. Nous avons une crise de résultats mais je le répète ce n’est pas une crise de vestiaire ou de ne pas croire en ce que nous faisons. Nous faisons tout pour gagner. Depuis le match contre Clermont, on a encaissé huit buts dont cinq sur coups de pied arrêtés. C’est inutile d’être là à parler de schémas, il faut simplement être plus concentrés, et défendre quand on doit défendre. On va voir, jouer à trois, jouer à quatre, on verra demain… Quand je suis passé à trois, j’avais vu que l’équipe avait besoin de davantage au niveau défensif, je n’aimais pas comment elle occupait le terrain, on était trop vite transpercés. Mais je ne suis pas un entraîneur qui aime la ligne de cinq et trois milieux, et qui joue en contre. Je l’ai dit au club, ce n’est pas moi, je dois faire ce que je ressens et bien sûr mettre l’équipe dans les meilleures dispositions. Quand j’ai vu qu’elle souffrait, avant le match aller contre Lyon, je suis passé à cinq derrière, mais ce n’est pas mon football. Si vous voulez ça, il faudra changer d’entraîneur. »