« Si l’OM est dans la merde financièrement c’est de la faute d’Eyraud, et pas celle de Payet ou du Covid »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce lundi consacré aux déclarations du meneur de jeu olympien Dimitri Payet sur son salaire.

Notre journaliste Nicolas Filhol revient sur les déclaration polémique de Dimitri Payet lequel a expliqué pourquoi il ne souhaitait pas baisser son salaire sur le long terme comme tente actuellement de négocier avec les joueurs le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud.

Payet a commis une erreur de parler de ça

« Ce salaire là déjà on lui a donné. Et si l’OM est dans la merde aujourd’hui ce n’est pas de la faute de Dimitri Payet, et ce n’est pas non plus de la faute au Covid. Il y a un président qui a géré les comptes pendant quatre ans, c’est lui le responsable et personne d’autre, il ne faut pas trouver de fausses excuses. Après, Payet a commis une erreur de parler de ça car les footballeurs sont toujours pointés du doigt par rapport à leur salaire. Quand il parle de crédit, c’est vrai que c’est pas très malin. Quand on gagne 500 000 euros par mois auxquelles s’ajoutent les primes et les sponsors, quelqu’un qui touche le smic ne va pas forcément comprendre son discours… » Nicolas Filhol— Source : Football Club de Marseille