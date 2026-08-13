Son passage à l’OM a eu un impact positif selon Mikel Arteta !

Après six mois de prêt à l’OM, Ethan Nwaneri n’a pas connu le temps de jeu espéré avec seulement 11 matches disputés. De retour à Arsenal, le jeune Anglais de 19 ans semble néanmoins avoir progressé sur le plan personnel, selon Mikel Arteta. Le coach des Gunners estime même que son passage à Marseille l’a rendu plus mature.

Un prêt compliqué à l’OM

Prêté six mois à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Ethan Nwaneri n’a disputé que 11 matches, pour 2 buts et 1 passe décisive. Un bilan inférieur aux attentes du joueur et d’Arsenal, qui souhaitait le voir davantage enchaîner au plus haut niveau.

Pour Mikel Arteta, cette période difficile s’explique notamment par les nombreux changements intervenus à Marseille. « Ce qui s’est passé sur le terrain, lors de son prêt à Marseille, n’était sans doute pas ce à quoi on s’attendait. Il y avait beaucoup de remous et de changements au sein du club. »

Arteta voit un Nwaneri différent

Malgré ce bilan mitigé, le technicien d’Arsenal estime que cette expérience a permis au jeune joueur de grandir. « Mais il est différent. Il paraît plus mature. C’est incroyable ce que six mois peuvent faire. C’est une expérience différente d’être seul, de traverser des moments difficiles et de se rendre compte qu’il y a une autre facette du football à laquelle il faut être capable de faire face. »

Une évolution que Mikel Arteta a également constatée durant la pré-saison. « Je suis très content de sa performance pendant la pré-saison », a-t-il ajouté.

Si son passage à l’OM n’a donc pas répondu aux attentes en matière de temps de jeu, Ethan Nwaneri semble avoir tiré des enseignements de cette expérience. Reste désormais à voir si cette maturité nouvelle lui permettra de s’imposer davantage à Arsenal.